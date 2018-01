143 kilowattimer gir rekkevidde på minst 640 kilometer

Fisker, bilmerket til den danske bildesigneren Henrik Fisker, har benyttet CES-messen i Las Vegas til å vise frem sin kommende bil, Emotion.

Mye er allerede kjent om denne bilen, blant annet at den får lang rekkevidde og mulighet for ultrarask opplading. Dette er en luksusbil som vil konkurrere om noen av de samme kundene som kjøper Tesla Model S.

Men Fisker Emotion legger seg på et noe mer luksuriøst nivå.

Nyheten denne gangen handler om rekkevidde. Bilen, som skal produseres i USA, kommer i 2019. Den vil få en rekkevidde på minst 643 kilometer.

Til sammenligning har Telsa Model S med 100 kilowattimer batteri inntil 540 kilometer rekkevidde.

Ingen faststoffbatterier enda

Dette gjør de med tradisjonell litiumionbatteriteknologi, med unntak av at cellene i batteriet ifølge Henrik Fisker er pakket på en ny måte.

Den revolusjonerende faststoffbatteriteknologien de hevder å sitte på blir imidlertid ikke klar til neste år. Den skal ifølge Fisker imidlertid kunne være klar så tidlig som i 2020. Det er i tilfelle en fremskynding av tidligere anslag som sa 2023.

Men litiumionbatteriet de går for i første omgang ser ut til å være interessant nok.

Fisker Emotion skal produseres i en liten serie i 2019. Foto: Fisker Inc.

Ifølge Automotive News sier han at de har utviklet en ny og unik proprietær batterimodul med integrert kjølesystem. Dette setter dem ifølge Fisker i stand til å tilby det som trolig er batteripakker med verdens høyeste energitetthet.

Trolig er det snakk om en teknologi kalt Ultrapack, utviklet i samarbeid med LG Chem.

143 kilowattimer

De tekniske detaljene er ikke kjent. Men batteripakken har en kapasitet på hele 143 kilowattimer. 43 prosent høyere kapasitet enn Tesla Model S, men tilsynelatende bare 19 prosent lengre rekkevidde.

Det er nemlig ikke kjent hvorvidt Fiskers oppgitte rekkevidde er basert på reell rekkevidde eller amerikansk målestandard.

Batteriet er naturlig nok tyngre, ettersom vekt og kapasitet henger sammen. Men dette skal ifølge Fisker ikke ha en veldig stor påvirkning på ytelsen.

De oppgir en akselerasjon fra null til 96,5 kilometer i timen på under tre sekunder, og en toppfart på 257 kilometer i timen. Dette besørges av firehjulsdrift og en samlet effekt på 575 kilowatt.

Topphengslet

Bilen har også fått det Fisker kaller «sommerfugldører», som den første i verden. Alle fire er hengslet for å åpne seg oppover. Litt som Tesla Model X, bare at det ikke bare er bakdørene som er eksentriske her.

Bilen er en luksusbil. Foto: Fisker Inc.

Bilen skal også være utstyrt med en rekke sensorer, som lidarer, radarer med ulik rekkevidde, ultralydsensorer og kameraer. Dette skal gjøre bilen i stand til å kjøre seg selv. Det er imidlertid ikke kjent hvor langt denne utviklingen er ventet å ha kommet når bilen leveres til de første kundene.

Fisker Emotion blir imidlertid ikke noen Volkswagen Passat-dödare som Tesla Model S har vært her i landet. Den skal produseres i små serier, og grunnprisen blir 129.000 dollar i USA.

Omregnet til norske kroner er det en drøy million kroner. Når ønsket tilleggsutstyr er lagt til, blir prisen trolig en del høyere.

Bilen er for de få, men Fisker har angivelig planer om å samarbeide med en annen bilprodusent om å et annet kjøretøy i høyere volum.