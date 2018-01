Toyota selger deg bilen – du innreder den selv

Toyota har lansert en forretningsallianse for mobilitetstjenester, og et tilhørende konseptkjøretøy.

Det kan bety at bedrifter i fremtiden kan rulle ut selvkjørende biler uten å måtte investere milliarder i utviklingen av dem.

Alliansen kalles e-Palette Alliance, og konseptkjøretøyet e-Palette Concept. Det er basert på en Toyota-utviklet mobilitetstjenesteplattform, og skal gjøre det mulig å bygge kjøretøy for ulik bruk.

Hele pakken

E-Palette består av maskiner og programvare som kan utformes etter behov. Tanken er at dette skal gjøre det enkelt for bedrifter å ta i bruk teknologien for å tilby tjenester til sine kunder.

Plattformen skal kunne dekke alle fremtidens transportbehov, enten det er snakk om transport av folk eller varer. Initiativet markerer et stort seg fremover i utviklingen av bærekraftig mobilitet, ifølge Toyota-direktør Akio Toyoda.

E-Palette-alliansen lanseres sammen med Amazon, DiDi, Pizza Hut, Uber og Mazda. Sammen med Toyota skal de samarbeide om utvikling av løsninger på plattformen.

Integreres med kundens systemer

Plattformen er åpen for integrasjon med partnernes systemer. Det gjør det mulig å utvikle og integrere egne løsninger for autonom styring eller flåtestyring gjennom et åpent API (programmeringsgrensesnitt).

Kjøretøyene skal kunne ha en rekke ulike bruksområder. Illustrasjon: Toyota

Det betyr imidlertid ikke at hver bedrift påtar seg alt ansvar for sikkerheten til disse selvkjørende kjøretøyene. Toyota stiller med en teknologi de kaller Guardian, som ifølge pressemeldingen skal fungere som et sikkerhetsnett som sikrer at kjøretøyet opererer innenfor trygge rammer.

Foruten de annonserte partnerne, er Toyota i samtaler med andre tjenesteytere og teknologibedrifter om e-Palette.

Kommer ferdig bygget

Selve kjøretøyet kommer ferdig bygget, med mulighet for tilpasning av interiøret. Da kan altså kunden innrede bilen etter eget ønske.

Her ligger det også en mulighet til at samme kjøretøy kan ha flere bruksområder, for eksempel å være en persontransport på dagtid og varelevering på kveldstid, eller begge deler samtidig.

De ser også for seg andre bruksområder, som et rullende hotellrom. Altså kan hotellet komme til deg, i stedet for motsatt.

Kjøretøyet kommer i ulike størrelser, med lengde fra fire til sju meter. Kundens behov vil avgjøre hvor langt kjøretøyet er. Konseptet som vises frem under CES i Las Vegas er 4,8 meter langt, 2 meter bredt og 2,25 meter høyt.

Det betyr imidlertid ikke at det er sikkert at dette er et konsept som vil komme i vanlig bruk. På kort sikt er planen å undersøke hvor gjennomførbart konseptet er i ulike regioner. Dette skal gjøres tidlig neste tiår.

Toyota håper også å kunne sette e-Palette-kjøretøy i drift under OL i Tokyo i 2020.