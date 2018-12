Disse elbilene vil du kunne sette deg på venteliste for neste år

Nytt år, nye elbiler og nye ventelister. I 2019 åpnes forhåndssalget av flere nye elbiler fra Volkswagen-konsernet.

Her i landet er det importør Harald A. Møller AS som selger disse bilmerkene. Under et pressearrangement torsdag fortalte de om planene for 2019.

Om du enda ikke er ferdig med å stå på lister er det bare å finne frem kredittkortet. Her er et knippe biler som kommer i forhåndssalg neste år.

Volkswagen ID

VW ID Neo, konseptutgaven av den kommende elbilen som er ventet å bli VWs «folkemodell». Foto: Marius Valle

Neste år skal produksjonsutgaven av elbilen ID, som bygges på den nye elbilplatformen MEB, vises frem.

I den forbindelse kommer Møller til å åpne for forhåndssalg av bilen. Priser og datoer er ikke kjent.

Slik blir VWs ID-biler: Minst bakhjulsdrift, og oppdaterbar som en Tesla

SEAT e-Mii og «Born»

Seat har to elbiler på gang. Det er kjent at den første blir e-Mii, som er basert på Volkswagen eUp. Deretter kommer en annen modell, foreløpig kjent som «Seat Born» eller «Seat Urban Car».

Seat eMii. Foto: FERRAN NADEU/Seat

Sistnevnte er basert på MEB-plattformen som Volkswagen ID skal bygges på, og skal ifølge Autoexpress være klar for testing i disse dager.

Samme nettsted skriver at e-Mii skal ha en forbedret rekkevidde sammenlignet med dagens eUp.

Forhåndssalg av SEAT e-Mii åpner i løpet av første halvår av 2019, ifølge Morten Moum, PR Manager for Seat, Skoda og Audi i Møller.

– Den kommer mot slutten av 2019 og første kundeutlevering blir rett over nyttår i 2020. Vi håper på å kunne komme med mer informasjon i slutten av året, sier Moum.

SEAT ligger imidlertid litt under Volkswagen i pris, så SEAT har som mål at e-Mii skal koste mindre enn en tilsvarende eUP.

Han mener dette blir en viktig bil for SEAT i Norge. Men det er rimelig å anta at den kommende «Urban Car»-modellen vil bli enda viktigere. Her er det snakk om en bil med god rekkevidde, og trolig langt bedre plass enn i en e-Mii.

Moum kan ikke fortelle noe om når de tenker å åpne for forhåndsreservasjoner.

– Dette er noe lenger fram i tid, så akkurat når det blir er ikke besluttet – men vi har mange spennende tanker rundt denne bilen og hvordan vi ser for oss en reservasjonsløsning.

Skoda Citigo E og Vision E

eUp blir Volkswagen-gruppens trilling – en tredje variant skal komme i salg via Volkswagens tsjekkiske alibi. Skoda Citigo E er, som Citigo, basert på Up, og blir nå lansert som elbil.

Skoda CItigo. Foto: Skoda

Škoda Vision E skal trolig produseres fra 2020. Bilde: Škoda

Forhåndsreservasjoner av Citigo E åpner i januar eller februar. Salget at Citigo E starter til sommeren.

– Citigo E får et annet uttrykk en eUP, men de to er ikke veldig forskjellige fra hverandre. Det vil hovedsakelig være de merkespesifikke detaljene og en litt annet prispunkt som er forskjellig, sier Moum, men understreker at de ikke vet prisene på bilen enda.

Den store nyheten fra SKODA er det som skal bli produksjonsutgaven av Vision E. Denne skal komme i salg i 2020, og det skal settes opp en forhåndsreservasjonsordning for denne bilen neste år.

SKODAs elektriske SUV er ikke vist frem i produksjonsutgave enda.

– Vision E er en stor SUV med rekkevidde på inntil 500 kilometer etter WLTP, med god plass og alt annet du forventer av en SKODA – det samme gjelder prisen, sier han.

Men det er foreløpig ikke avgjort når reservasjonsløsningen skal åpnes.

Audi E-Tron Sportback

Audi har allerede sin første elbil i salg, SUV-en E-Tron. Men mot slutten av 2019 kommer produksjonsutgaven

E-Tron Sportback lanseres om et år. Bilde: AUDI AG

Om de åpner for reservasjoner i 2019 er ikke avgjort. Først vil Audi Norge evaluere reservasjonsløsningen de brukte på e-Tron.

– e-Tron Sportback lanseres først om et år, og det er ikke satt noe tidspunkt for en eventuell reservasjonsliste på Sportback, sier Moum.