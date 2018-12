Derfor er noe av ekstrautstyret dyrere til elbil

Er det slik at ekstrautstyr til elbiler koster mer enn det samme utstyret gjør til eksosbiler?

Det er et tema vi har sett vært oppe i flere diskusjonsfora i sosiale medier. Det kan fremstå som merkelig at ekstrautstyr har samme pris på en elbil som på andre utgaver av bilen.

Med momsfritak burde det tross alt bli billigere.

Hvilket utstyr har momsfritak? Rent praktisk er det utstyr som anses som en integrert del av bilen som fritas. Ladeuttak hjemme kan ikke anses som integrert. Skatteetatens presisering fra 2017 inkluderer følgende eksempler på utstyr som regnes som en integrert del av bilen: * Ladekabel

* Ekstra hjulsett

* Jekk

* Navigasjon

* Alarm

* Dekorfolie

* Askebeger

* Tilhengerfeste

* Innvendig LED-belysning Eksempler på utstyr som ikke regnes som en integrert del av bilen er: * Skiboks

* Takstativ

* Sykkelholder

* Lastestativ

Men det er ikke slik at alt ekstrautstyr du kjøper sammen med elbilen har momsfritak. Det har imidlertid vært praktisert slik tidligere.

Mange har for eksempel fått installert ladeuttak hjemme uten å betale moms på det.

Andre kan ha kjøpt momsfri takboks sammen med elbilen.

Derfor kom Skatteetaten med en presisering i 2017, som gjorde det tydelig hva som er fritatt moms og ikke.

Takbokser, takstativer og ladebokser skal det dermed betales moms på, og det skal i utgangspunktet koste det samme på el- og eksosbil, så lenge det er samme produkt.

Det er lett å sammenligne. Men det kan være vanskeligere å få øye på ulike priser med og uten moms.

For er det virkelig slik at utstyr på elbiler koster mer om man sammenligner prisene uten moms? Vi har sett på prislistene til fire elbiler som finnes i utgave med og uten forbrenningsmotor.

Disse er: Renault Kangoo, Kia Niro, Hyundai Ioniq og Volkswagen Golf.

Identisk pris uten moms

Prisene på denne bilen er ganske nøyaktig 25 prosent lavere om du velger vekk forbrenningsmotor. Foto: Groupe Renault

På elbilen Renualt Kangoo Z.E koster det 3200 kroner i tillegg for metallic lakk. Legger vi på 25 prosent, kommer vi til 4000 kroner.

Og det er ganske nøyaktig dette dette tilvalget koster dersom du kjøper bilen med forbrenningsmotor.

På elbilen Hyundai Ioniq koster metallic lakk 4900 kroner. Legger vi til 25 prosent moms kommer vi til 6125 kroner. Velger du en versjon med forbrenningsmotor koster metallic lakk 5900 kroner. Prisen uten moms er dermed lavere enn på elbilutgaven.

Elbilen Hyundai Ioniq kommer med ulikt utstyrsnivå. Foto: Sveinung Uddu Ystad

Summene blir større om vi ser på dyrere tilvalg, som teknikkpakke. Dette koster 25.000 kroner på Ioniq Electric. Forutsatt at teknikkpakken er den samme, skulle den kostet 31.250 på Ioniq Plug-In. Prisen er imidlertid 25.000 kroner også her – inkludert moms.

Trekker vi fra 25 prosent moms på 25.000 kroner, er det 20.000 kroner. I realiteten betaler kunden altså 5000 kroner mer for teknikkpakke på ladehybriden, for momsen betaler forhandler videre til statskassa.

Tilsynelatende høyere priser

Kia e-Niro. Foto: Marius Valle

Et annet eksempel er Kia e-Niro, hvor fire gummimatter koster 1121 kroner. Med moms skulle det bety en pris på 1401 kroner, men gummimatter koster 1035 kroner med moms i ladehybriden – mindre enn de koster uten moms til søstermodellen.

På e-Niro koster 17 tommers felg 3153 kroner. Men 18 tommer til ladehybriden koster 2096 kroner uten moms. Det er altså billigere for større felger, ser det ut til.

Felgprisene ser ut til å være høyre også på Volkswagen e-Golf sammenlignet med Golf. Felgvalget «Madrid» 17 tommer koster 4300 kroner på e-Golf, og 1920 kroner uten moms på Golf.

Og på e-Golf koster metallic lakk 4800 kroner, som med 25 prosent moms skulle bli 6000 kroner. Det koster imidlertid 5700 kroner for dette valget på andre utgaver av Golf.

Slik forklarer de forskjellene

Hvorfor er det egentlig forskjell på prisene på tilsynelatende likt utstyr?

Fabrikken har høyere priser på noe av utstyret til e-Golf sammenlignet med Golf. Foto: Ståle Frydenlund

Anita Svanes, kommunikasjonssjef for Volkswagen hos importør Harald A. Møller, sier til TU Elektrisk at metallic lakk er litt dyrere til e-Golf enn vanlig Golf. Det er fabrikken som opererer med høyere pris.

– Det kan ha produksjonstekniske årsaker knyttet til fabrikken bilen produseres på og til ulike underleverandører. Golf produseres i Wolfsburg, e-Golf i Dresden, sier Svanes.

Vi viser til at «Keylesspakke» tilsynelatende har forskjellig pris på e-Golf og Golf. Svanes forklarer at enkeltopsjonen «Keyless» koster det samme på begge varianter, men at den i denne pakken inneholder både nøkkelfri adgang og alarm med innvendig sensor.

Mindre mellomlegg

Begge biler kan utstyres med felgen «Madrid» i 17 tommers størrelse. Denne er lik på begge, men har ikke samme pris på el-utgaven som eksosutgaven av Golf.

Årsaken er at e-Golf er utstyrt med 16 tommers felger i utgangspunktet, mens Golf har 17 tommers felger. De er foruten forskjell i størrelse også ulike felgmodeller.

I praksis er det mellomlegget mellom de to felgene man betaler, og mellomlegget mellom de to 17-tommerfelgene på vanlig Golf er en hel del mindre enn med 16-tommersfelgene til e-Golf.

Ulike produkter

Interiør i e-Niro. Foto: Marius Valle

For Kias del har vi bedt om en forklaring på hvorfor tilsynelatende likt utstyr som gummimatter er ulike på e-Niro og andre utgaver av Niro, hvorfor de priser ladekabel ulikt mellom variantene, og hva som skyldes forskjellige priser på felger.

Mette Simonsen Sauge sier i en kommentar at gummimattene er ulike produkter med reelt fysiske forskjeller.

– Gulvet i baksetet er annerledes på disse to modellene. Mattene til e-Niro er dyrere fra produsent, antagelig grunnet et lavere produksjonsvolum, dette er allerede spilt inn til produsent og vi håper på en endring, sier Sauge.

Høyere innkjøpspris

Aluminiumsfelger til e-Niro ser ut til å være dyrere til e-Niro når man tar hensyn til momsfritak. 17 tommers felger koster 3153 kroner til e-Niro, mens 18 tommers felger koster 2096 kroner uten moms til bilen i utgave som ladbar hybrid. Større felg til lavere pris, med andre ord.

Prisforskjellen skyldes imidlertid at 18 tommerfelgene er ettermarkedsfelger, produsert i Europa etter Kias spesifikasjoner. 17-tommerfelgene til e-Niro er derimot produsert av Kia i Korea, forklarer Sauge.

– Vi jobber hele tiden med å tilby det rette tilbehøret til alle våre modeller til konkurransedyktige priser, og vil fortsette dette arbeidet fremover, kommenterer hun.

Hyundai: Ulike biler

Ioniq kommer i ulike varianter. Bilde: Hyundai Motor

Øyvind Knudsen, produktsjef i Hyundai Norge sier at det er vanskelig å sammenligne Ioniq Electric og de andre utgavene av bilen direkte. Det fordi de ikke operer med enkeltutstyrselementer på disse bilene.

Dermed har ikke bilene de samme utstyrsnivået før man legger til teknikkpakke, og teknikkpakken inneholder heller ikke det samme utstyret. For eksempel har hybridutgaven av Ioniq mindre standardutstyr enn elbilutgaven, mens varmepumpe er en del av teknikkpakken på Ioniq electric.

Elbilvarianten har også elektronisk håndbrekk, mens de andre har fotbrekk. Det er ulike LED-baklykter på bilene, og girspakutstyret er ikke likt. Slike ting gjør at grunnkostnaden på en Ioniq ifølge Knudsen er vesentlig høyere.

– Soltak og slikt utstyr er mer sammenlignbart. Prisene er i utgangspunktet gode på dette, og settes utifra en totalkostnad vi betaler for bilen fra fabrikk, sier Knudsen.

Han sier at det stemmer at prisen på metallic lakk på Ioniq Electric ikke er nøyaktig 25 prosent lavere enn prisen er med moms på de andre utgavene av bilen. Det handler mest om at de ønsker runde priser og en lett forståelig prisliste.

– Vi opplever at prisen på Ioniq Electric er god sammenlignet med de andre versjonene. Vi jobber alltid for å ta fornuftige beslutninger rundt prising, og ønsker å tilby et produkt som har en god pris i markedet, sier han.

Ikke et problem

Norsk elbilforening er ifølge kommunikasjonsleder Petter Haugneland ikke kjent med at det er et problem at bilimportørene tar seg ekstra godt betalt for ekstrautstyr til elbiler.

Haugneland forteller at de har registrert diskusjoner om dette i sosiale medier, og at det er et tema de ser nærmere på.

– Om det skulle være tilfelle at ekstrautstyr var dyrere på elbiler, så er det ingen grunn til at det skulle være slik. Det ville i så fall motvirket norsk elbilpolitikk og gjort nullutslippsbiler mindre konkurransedyktige i forhold til forurensende biler, sier han.

Han sier at det tidligere var vanlig med momsfritak på alt ekstrautstyr som ble levert med elbiler, inkludert hjemmeladeboks. At det etter presiseringen er mye utstyr som må betales moms på, regner han med at forhandlerne tydeliggjør overfor kundene.