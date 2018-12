Britiske NAF vil forby hybrider å bruke offentlige ladestasjoner

Ladehybrider bruker mye lenger tid på å fylle batteriet enn rene elbiler. Derfor mener den britiske interesseorganisasjonen RAC, det britiske svaret på NAF, at hybridene burde forbys å benytte offentlige ladestasjoner.

En fungerende ladeinfrastruktur er avgjørende for el-bilistens trygghet, og et par minutter ved ladestasjonen kan være nok til at man får en par-tre mil ekstra. Men elbiler er ikke de eneste som stanser ved disse vannhullene – selv de som kjører ladehybrider har mulighet til å trille på ren strøm.

Men det finnes store forskjeller mellom biltypene. En ladehybrid har ikke den samme robuste ladeteknikken som en elbil, noe som gjør at det finnes begrensninger rundt hvor raskt den kan lade.

Og ifølge en rapport fra den britiske trafikkorganisasjonen RAC Foundation, tar det omtrent tolv ganger så lang tid å lade dem sammenlignet med en ren elbil.

Og her blir det et problem. Hybridene kan jo kjøre på bensin/diesel – mens de rene batteribilene ikke har den backupen. At de dermed blokkeres fra ladestasjoner er ifølge RAC både dyrt og ineffektivt.

Forbud i påvente av raskere ladetid

I rapporten som organisasjonen har publisert, framgår det at det finnes mye uvitenhet om hvor raskt ulike typer elektriske kjøretøy lades. En vanlig misforståelse er at de lades like raskt.

I rapporten anbefaler RAC at man bør vurdere en regulering av hvilke typer biler som får benytte ladestasjonene. Forslaget deres er at lading ved større veier bare skal tillates for rene elbiler – og dette skal vare inntil ladehybrider har lengre rekkevidde på strøm, og teknikk som tillater høyere ladehastighet.

Må bli like lett som å tanke bensin

– Raskere og kraftigere ladepunkter høres kanskje ut som svaret for å skape den ladeinfrastrukturen som elbiler trenger. Men hvis bilene bare kan lades til en lavere effekt, kommer vi i beste fall til å bli skuffet – og i verste fall har vi sløst med penger. Kompatibilitet mellom biler og ladere er nøkkelen, sier Steve Gooding, som er sjef for RAC Foundation.

En annen sak som rapporten tar opp, er at kvaliteten på ladeinfrastrukturen har blitt bedre. Men til tross for dette, er det fremdeles for mange ladesteder som ikke fungerer. Dette ville aldri vært tilfelle med bensinstasjoner.

– Å lade elektriske kjøretøy må i hvert fall være like tilgjengelig og problemfritt som å tanke bensin eller diesel. Rapporten vår gjør det klart at vi kanskje er på rett vei – men vi er ikke der ennå, sier Steve Gooding.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.se