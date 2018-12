Mercedes smadrer elbilen EQC

Å utvikle en ny bil innebærer å gjennomføre en mengde kollisjonstester. Det gjelder også for Mercedes-Benz, som nå benytter anledningen til å få litt omtale av den kommende elektriske SUV-en EQC.

I pressemeldingen, hevder Mercedes-Benz at EQC er bevist å være trygg, og at den har sikkerhet som går ut over forskriftskrav.

Det er verdt å merke seg at dette ikke er en Euro NCAP-test. Slike tester gjennomføres av en tredjepart, uten at bilprodusenten kan påvirke resultatet.

Nissan Leaf: Imponerer i kollisjonstest

Beskytter batteriet

Bilprodusenten trekker fram at de har utviklet et spesielt sikkerhetskonsept, testet under særlig harde forhold.

Det har gjort at de har utviklet en del nye tiltak. Det inkluderer en egen ramme («subframe») for drivverkkomponenter i front, en egen ramme med spesiell kollisjonsstruktur for batteriet, og deformasjonselementer som tar opp kollisjonsenergi ved sidekollisjoner.

I fronten av batteriet har de en struktur som skal hindre at fremmedlegemer kan penetrere batteriet.

Ved harde kollisjoner vil batteriet kutte spenningen automatisk. De gjør dette på to ulike nivåer. Om kollisjonen er kraftig nok vil spenningen kuttes permanent, slik at batteriet ikke uten videre kan tas i bruk igjen.

Dette gjøres for å hindre kortslutninger og spenningssatte deler, som kan utgjøre en fare for utrykningsmannskap.

Tesla Model 3: Får toppscore i krasjtest

Åpner vindu og låser opp bilen

Om noen skulle kollidere med bilen mens den lader, vil systemet også automatisk avbryte ladingen.

Utover dette trekker Mercedes også frem at bilen har avanserte sikkerhetsbelter og kollisjonsputer, automatisk aktivering av nødblink og kupelys, at frontvinduene automatisk rulles ned om airbagen er utløst, dørene løses opp, og at rattet løftes når det først smeller.

Det skal nevnes at Mercedes-Benz selvsagt ikke er den eneste bilprodusenten som har utviklet særlige sikkerhetstiltak knyttet til batteripakken i tilfelle kollisjon.

Å beskytte batteriet er viktig ettersom det inneholder mye energi. Om det skades kan det i verste fall føre til ukontrollert temperaturøkning som i ytterste konsekvens kan føre til brann – såkalt «thermal runaway».