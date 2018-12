Nissan skal lansere «hyttebatteri» i Norge i løpet av få måneder

Nissan har lenge snakket om at de vil være mer enn bare en bilprodusent. De har etablert den interne avdelingen Nissan Energy, som sysler med alt fra solceller til å bruke elbilen som energilager.

Og de har tidligere lansert hjemmebatteriet Xstorage i samarbeid med Eaton. Det kan utstyres med brukte batterier fra Nissan Leaf, og løsningen kan leveres både med og uten solceller.

I tillegg er bilprodusenten dypt involvert i V2G- og V2H-prosjekter, hvor G står for grid eller strømnett, og H står for home eller hjem.

Lederen for Nissans energidivisjon, Francisco Carranza, var denne uken på besøk i Norge i forbindelse med en innovasjonskonkurranse for oppstartsbedrifter.

Aktuelt for Norge

Francisco Carranza, lederen for Nissan Energy. Foto: Marius Valle

Vi lurte på om han ser for seg å lansere noen av disse energiløsningene på det norske markedet.

Carranza sier at V2G-løsninger er en stor utfordring å få til, og varierer fra land til land. Å integrere biler i strømnettet er imidlertid noe han syns det er verdt å bruke tid på.

Når det gjelder V2H-løsninger er det mulig å få til, men det er ikke sikkert markedet er interessert.

– Det er vanskelig å si. Når du lanserer et produkt som ikke finnes fra før, og er dyrt, kan du aldri være sikker på hvordan kunden vil respondere. Vi har erfaring i Japan, hvor løsninger har vært kommersialisert i fem seks år. Vi ser at folk er interesserte.

– Men mitt inntrykk, siden vi lanserte Nissans energidivisjon, er at det kan variere betydelig fra ett land til et annet, sier han.

Les også: Lansering av Nissan Leaf med større batteri er utsatt

Elbilen kan gi strøm på hytta

Han mener derfor det er vanskelig å si noe sikkert om hva som kan slå an i Norge.

– Japan er et ganske annet marked enn Norge. Her i Norge har man hytter på landet, og kunder som kan være interessert i å bruke energi fra bilen på hytta en helg for belysning og slikt. Det kan være noen bruksområder vi ikke helt forstår i dag, som kan drive interessen i markedet, sier han.

– Men tenker dere konkret på å gjøre dette tilgjengelig i det norske markedet?

– Ja, selvfølgelig. Vi har konkrete planer og jobber med å gjøre det kommersielt tilgjengelig så snart vi kan overalt. Norge er hjertet av vårt elektriske marked, så hver gang vi lanserer noe innenfor bærekraft eller elektrifisering er Norge det første landet på listen over de vi vurderer, sier han.

Han sier at vi vil få se Nissans energiløsninger i Norge tidligere enn andre land. Hvorvidt det konkret betyr at de vil selge energiløsninger som kobler bilen til hytta er for tidlig å si, og noe som må prøves ut. Han ser for seg at de prøver det ut, og ser hvordan testbrukere og media tar det imot, og kan skalere det opp hvis det blir populært.

To nye produkter lanseres i Norge

Det er med andre ord litt i det blå fremdeles. Carranza sier imidlertid at Nissan Energy vil lansere to nye produkter i Norge de neste tre eller fire månedene.

Løsningen kan i noen tilfeller erstatte et aggregat.

Nissan viste frem prototyper av batteripakken sin i 2016. Foto: Malcolm Griffiths/Nissan

Det ene er en flyttbar batteripakke, som de tidligere har vist frem i forbindelse med konseptutgaver av pickupen Nissan Navara. Denne løsningen skal kommersialiseres, og er basert på elbilbatterier.

– Vi jobber med en portabel løsning, en industriell versjon, som vi tror kommer til å være nyttig for folk som er off-grid.

Han sier det kan være mange ulike bruksområder, som hytter uten strøm, friluftsliv eller båtliv.

Rent praktisk er det et batteri med stor lagringskapasitet som du kan ta med deg, og det er et produkt Nissan har stor tro på. Det vil snart lanseres i Europa.

Nissan Energy Solar tilbyr solceller til privatpersoner- Foto: Nissan

Tyst om det andre

– Og det andre produktet?

– Det andre produktet kan jeg ikke fortelle om, men vi vil fortelle om det snart, sier Carranza.

Det kan selvsagt være fristende å spekulere, men vi får nøye oss med å vise til at Nissan har konsepter som Nissan Energy Solar i Storbritannia, som selger komplette solcelleløsninger til privatpersoner.

Nissan Energy Home-konseptet i Japan. Foto: Nissan

De lanserte også nylig konseptet Energy Home i Japan. Det er en demonstrasjon hvor en Leaf er en integrert del av strømforsyningen til et hus, som har både solceller og strømnettilkobling.

Tanken er at solcellene lader bilen, som på kveldstid kan forsyne huset med energi til belysning, matlaging og annet.

Dette krever en toveislader, kalt Nissan Energy Supply. Det er i praksis en CHAdeMO-lader du installerer i garasjen din, slik at bilen lades med likestrøm, og det er mulig å hente strøm fra batteriet og mate det til en vekselretter ved behov.

Et V2H-system, med andre ord. Det er noe de har hatt tilgjengelig i Japan i flere år.

Vi skal passe på å understreke at vi ikke har fått noen som helst bekreftelse på at Nissan planlegger å lansere dette i Norge, og at vi kun spekulerer.