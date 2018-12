Nå slipper Audi tall: Så langt går E-Tron

En av detaljene Audi har ventet lengst med å avsløre om sin elbil E-Tron, er rekkevidden.

Så langt har de bare oppgitt «mer enn 400 kilometer», som strengt tatt kan være 401 til over 800 km for alt vi vet. Nå har de imidlertid kommet med foreløpige WLTP-tall.

I prislisten (PDF) oppgis en rekkevidden på mellom 377 og 415 kilometer ved blandet kjøring, avhengig av modell. Alle har lik batterikapasitet på 95 kilowattimer.

E-Tron 55 quattro. Foto: Marius Valle

Fra 377 kilometer

Grunnmodellen E-Tron 55 har et oppgitt forbruk på 22,7 kWt per 100 km, og en egenvekt på 2572 kg. Rekkevidden er oppgitt til 415 km.

E-Tron 55 Advanced plus har et oppgitt forbruk på 24,5 kWt per 100 km, og en egenveg på 2618 kg. Rekkevidden oppgis til 383 km, som er under 400 kilometer.

Det samme er rekkevidden for toppmodellen, oppgitt til 377 km. Den får et blandet forbruk på 24,8 kWt per 100 kilometer, og en egenvekt på 2654 kg.

Det kan være verdt å få med seg at alle modellene leveres med hengerfeste og mulighet til å trekke inntil 1800 kg.

Prisene er oppgitt til henholdsvis 651.900 kroner, 749.700 kroner og 827.900 kroner.

Kommer i slutten av februar

De første bilene leveres til kunder i uke 9, altså i slutten av februar eller begynnelsen av mars.

Audi understreker at WLTP-tallene er foreløpige, og at endelige verdier vil foreligge når typegodkjenning foreligger. Det skal skje ved salgsstart i januar.

Om vi tar som utgangspunkt at tallene ikke endrer seg veldig mye, er det altså en merkbart kortere rekkevidde på den dyreste E-Tron-modellen kontra den billigste – 36 kilometer.

Audi E-tron vist frem i San Francisco. Foto: Marius Valle

Rekkevidde oppgitt for bykjøring har større forskjell. Her er spriket 49 kilometer fra den billigste til den dyreste.

Kan ikke sammenlignes med Model X-tall

Det kunne vært fristende å sammenligne E-Tron med Tesla Model X, som markedsføres med en rekkevidde på inntil 565 kilometer. Men Tesla benytter foreløpig bare tall for den gamle NEDC-kjøresyklusen i all sin kommunikasjon.

Disse tallene er derfor ikke sammenlignbare før Tesla oppgir rekkevidde i WLTP-tall.

Vi har sammenlignet E-Tron mot to andre biler med lang rekkevidde som det også finnes WLTP-tall for, uten at de nødvendigvis er sammenlignbare utover dette.

Som grafene viser, ser det ikke ut til at E-Tron har ikke særlig lang rekkevidde sammenlignet med andre biler, tross stort batteri på 95 kilowattimer. Det må trolig tilskrives høy vekt.

Som nevnt sier Audi at disse tallene er foreløpige, og at de kan endre seg når endelig typegodkjenning foreligger.

Vi har bedt Audi i Norge om en kommentar til rekkevidden, hvorvidt de venter at den blir endret, og hva som er årsakene til at dyrere varianter har kortere rekkevidde. De har i skrivende stund ikke svart på vår henvendelse.