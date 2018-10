Slik blir VWs ID-biler: Minst bakhjulsdrift, og oppdaterbar som en Tesla

I 2020 skal Volkswagen selge 150.000 elbiler i året. Det er målet, før de i 2025 regner med å selge en million.

Det skal de få til med ID-serien, hvor den første modellen kommer i salg neste år. Til sammen investerer Volkswagen-gruppen sju milliarder dollar (58 mrd. kr), hvorav 1,5 milliarder dollar investeres i produksjonskapasitet for nødendige komponenter.

Illustrasjon: Volkswagen AG

Den første ID-bilen blir ikke bare den første modellen på Volkswagens MEB-plattform (Modularer Elektrobaukasten – Modulært Elektrobyggesett) som skal brukes på de andre ID-bilene, og i tillegg på biler fra konsernets andre bilmerker.

Bilen blir nemlig også den første på Volkswagens elektronikkarkitektur kalt E3, samt det første kjøretøyet med operativsystemet vw.OS, melder konsernet i en pressemelding.

Tesla-lignende

Vw.OS skal kunne oppdateres underveis i bilens levetid, slik at den får nye funksjoner etterhvert. Ikke ulikt Tesla, med andre ord.

Volkswagens første bil ut i sin nye ID-serie av elbiler. Foreløpig er den bare et konsept. Foto: Marius Valle

Den første ID-bilen kommer med en pris på rundt 250.000 kroner, har Volkswagen tidligere antydet.

MEB-plattformen er utviklet kun for elbiler, og det gjør at bilene får en del fellesnevnere. For eksempel blir det bakhjulsdrift på de ID-modellene som bare har drift på én aksel. Kraftelektronikken i E3-arkitekturen er samlet i én enhet som ligger sammen med batteriet i dørken på bilen, slik at plassen utnyttes best mulig.

Volkswagen ID Buzz Cargo. Illustrasjon: Volkswagen

Bilene vil leveres med batterier i området 48-62 kilowattimer. De vil skille seg fra dagens VW-batterier, ved at de er mindre komplekse og mer skalerbare, skriver konsernet i pressemeldingen. Det skal gjøre det enklere for VW å tilby biler med ulik rekkevidde og dermed også ulike priser.

Alt integrert

Den nye batteriarkitekturen benytter mer aluminium enn før, og er derfor lettere enn tidligere. Den kan tilpasses ulike celletyper (men ikke sylindriske), og har integrert kjøling. De integrerer alle ulike spenningssystemer i pakken, altså AC og DC, inkludert 12 volt.

En av Volkswagens elbilkonsepter, ID Crozz, vist frem i Geneve, Foto: Marius Valle

Elektronikken som overvåker og balanserer hver individuelle celle i batteriet er montert på tvers av batteriet, mens selve batterikontrolleren er montert bakerst i batteriet.

Batteriene skal konstrueres ved VWs fabrikk i Braunschweig, og målet er å spytte ut en halv million batteripakker i året.

Selv om VW i utgangspunktet planlegger å kjøpe litiumionceller fra LG Chem, er de i ferd med å etablere pilotproduksjon av celler ved sin fabrikk i Salzgitter.

I tillegg har de omstrukturert en fabrikk i Kassel slik at den kan bygge elektromotorer. Dette kommer i tillegg til Audis elektromotorproduksjon i Ungarn.

Hurtiglading og hjemmelading

Batterier bygget på den nye arkitekturen kan lades med en effekt på 125 kilowatt – et massivt steg opp fra dagens 40 kilowatt, og omtrent effekten man maksimalt får på en Tesla i dag.

VW-konsernet samarbeider med andre bilprodusenter om å bygge ut ladenettverket Ionity, som vil tilby ladere med opp til 350 kilowatt effekt.

Ionity-lader utstilt i Stockholm. Foto: Marius Valle

Men de fleste vil nok uansett lade hjemme. På dette området planlegger VW å tilby hjemmeladere til sine kunder. Da kan bilene lades med 2,3 kilowatt på 10 ampere-kurser, eller 11 kilowatt om man har trefase.

De skal også tilby toveisladere på 22 kilowatt, men dette som likestrømsladere for hjemmemontering. Tanken er at du da skal kunne bruke bilens batteri til å redusere effekttopper hjemme.

De oppgir ingen pris for denne løsningen, men skriver at en hjemmelader vil koste fra 350 dollar pluss installasjonskostnader. 2900 kroner pluss installasjon, med andre ord – forutsatt at prisene blir de samme i Norge.