Nissan: Leaf-batteriene varer og varer

Det begynner å bli en stund siden mange bekymret seg for at batteriet skulle bli en stor utgiftsbombe for bileiere.

Men det var ikke en uvanlig innvending mot elbiler da vi i 2016 spurte Nissan om hvilke erfaringer de hadde gjort seg etter at de hadde passert 200.000 solgte Leaf.

Nissans leder for energidivisjonen, Francisco Carranza, sa den gangen til TU at de i snitt byttet fem batterier i året på Leaf.

Det tilsvarte rundt 0,012 prosent av de solgte Leafene i snitt. I 2015 meldte Nissan etter 35.000 solgte Leaf i Europa at tre batterier var byttet ut.

15-20 batterier i året

Vi fikk i forrige uke anledning til å snakke med Carranza på nytt, og spurte ham om batteristatistikken hadde endret seg.

Nissan har tross alt solgt over 300.000 Leaf nå, og de eldste Leaf-ene har flere kilometer på akslingen.

Carranza sier at tallet på batterier som byttes har endret seg.

Francisco Carranza, lederen for Nissans Energy-avdeling. Foto: Marius valle

– Vi har nå mellom 15 og 20 batteribytter i året. Prosentmessig er det som før, en veldig lav prosentandel.

Han sier dette tallet ikke bare gjelder utskifting av hele batteripakker, men også tilfeller hvor enkeltceller byttes ut. Det vil avgjøres ved diagnose i hvert enkelt tilfelle, men generelt vil hele pakken byttes ut dersom et verksted identifiserer at batteriet har problemer som ikke lar seg reparere.

Men dette hører altså til sjeldenhetene, og det er ikke grunnlag for å påstå at de første Leaf-ene opplevde rask degradasjon av batterikapasitet.

Leaf i Spania med 400.000 kilometer på telleren

I 2016 viste Carranza til noen drosjekunder som hadde kjørt over 200.000 kilometer, hvor kapasiteten var 75 til 80 prosent av opprinnelig.

Nå viser han til en Leaf i Spania som har gått over 400.000 kilometer.

– Den går fremdeles, men jeg tror det er på tide for ham å bytte batteri. Men han er fornøyd. Kjører første generasjon Leaf med et veldig gammelt batteri, sier Carranza.

Og når batteriet er ferdig i bilene, brukes de på nytt. Enten som stasjonær energilagring, eller ved at celler som holder god kvalitet kan brukes på nytt i biler.

Batteri- og rekkeviddeindikatoren til Leaf. Strekene lengst til høyre angir batteriets tilstand. Er det færre enn 12 streker her, så har batteriet begynt å tape kapasitet. Foto: Marius Valle

Han tror ikke den tidlige frykten for at batteriene skulle bli kaputt på noen få år ikke var berettiget.

– Men det er menneskelig. Det er noe du ikke kjenner til, folk har sin tvil om hva som vil skje. De investerer mye penger i en elbil, og det er første gang de gjør det. De spør seg selvsagt om de stoler på bilprodusenten, og hva som skjer om batteriet ikke varer like lenge som lovet, sier han.

Folk stoler mer og mer på teknologien

Etter åtte år i markedet ser vi at folk stoler mer på at teknologien fungerer, og at den er holdbar, mener han. At de første Leafene fremdeles er å se på veiene, og at batteridegraderingen er akseptabel, gjør at de psykologiske barrierene Nissan så tidligere er i ferd å forsvinne.

Om batteriet kommer til å vare lenge nok er derfor stort sett ikke noe nye elbilkjøpere bekymrer seg for, ifølge Carranza.

Det kommer antakeligvis også til å skje på andre områder når det gjelder elbiler.

En ny Leaf hurtiglader. Foto: Eirik Helland Urke

– Det er fortsatt land hvor det ikke finnes nok ladeinfrastruktur. Og så er det alltid prisen på elbiler, som fortsatt er dyrere enn biler med fossilmotor. Det er mange grunner til det, blant annet mye ny teknologi som vi ikke har i fossilbilene. Så det handler ikke bare om at bilene er elektriske, sier han.

Men dette vil også forsvinne etterhvert som elbilene blir mer «demokratisert», som han sier. Elektrisk drivlinje vil komme til flere kjøretøysegmenter, og elbiler blir mer utbredt.

– Jeg sitter med en følelse av at vi kommer til et punkt hvor det for kunden ikke lenger vil gi mening å kjøpe en bil med forbrenningsmotor. Den elektriske drivlinjen er åpenbart overlegen forbrenningsmotoren, sier Carranza.