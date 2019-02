Mercedes utsetter lansering av EQC

Mercedes-Benz utsetter angivelig lanseringen av elbilen EQC, ifølge det tyske magasinet Edison.

Magasinet, som utgis av Handelsblatt, hevder dette i en forhåndsomtale av neste nummer, som kommer ut i morgen.

Det skal bare være et fåtall VIP-kunder som vil få bilen først. Dette skal angivelig skje i juni.

Først tre måneder senere, i september, skal det være snakk om å kunne levere ut biler til kunder i noe særlig volum, hevdes det.

Dette skal altså være tre måneder senere enn planlagt. Årsaken oppgis ikke, men magasinet spekulerer i at det kan skyldes at produsenten ikke får nok batterier.

2300 i kø i Norge

I Norge står rundt 2300 kunder i kø for å tegne kontrakt på den elektriske Mercedesen.

EQC er den første bilen utviklet fra bunnen som elbil fra bilmerket. Den ble lansert i Stockholm i september i fjor, men produsenten har enda ikke gått ut med noen offisiell dato for salgsstart, eller priser.

Audun Hermansen, PR- og kommunikasjonssjef for Mercedes-Benz i Norge, sier til TU Elektrisk at de har kommunisert at priser vil være klart til salgsstarten i andre kvartal.

Det vil altså si i perioden mellom starten av april og slutten av juni. Noe mer konkret enn dette han Hermansen ikke være.

Det handler blant annet om at det for et så stort konsern som Daimler er viktig at informasjon som kommer ut er koordinert. Men det er ingen tvil om at nordmenn higer etter mer informasjon,

Hermansen forteller at planlagt lansering av bilen er til sommeren. Da kommer det til å bli mulig å få prøvekjørt bilen.

– Overlevering av biler til kunder har vi ikke dato på, men vi gjør alt i vår makt for å skaffe så mange biler som mulig, sier Hermansen.

Setter av ekstra mange biler til Norge

Mercedes EQC er en av mange elbiler som kommer på markedet i år. Foto: Marius Valle

Han kan ikke love at alle som står på reservasjonslisten vil få bil med det første, men forteller at Daimler har satt av en betraktelig større andel av produksjonen til det norske markedet enn vår størrelse skulle tilsi. Hermansen forteller at Norge står for 0,2 prosent av Daimlers nybilsalg.

– Men vi har ikke lyst til å spekulere i leveringstider, og på den måten risikere å skuffe kunder. Derfor har vi valgt å holde igjen informasjonen til vi har noe konkret å bidra med, for å gjøre det så ryddig som mulig.

Hermansen sier at det antakelig vil være mulig å få et estimat på leveringstid når kontrakter skal signeres.

Når det gjelder ventelistene håper han selvsagt at alle som har reservert bilen vil tegne kontrakt, men at det er lite sannsynlig med tanke på at mange nordmenn står på flere lister.

Dette kan bety at de som står litt lenger bak i køen kan ende med å få bil tidligere enn de venter.