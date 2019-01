Luksus på batteri: Så lenge må du vente på premium-elbilene

Om småbiler som Golf og Leaf ikke er noe for deg, er det premiumbilene du skal se på. I alle fall om du vil ha en elbil.

En romslig familiebil med batteri fremfor forbrenningsmotor ser inntil videre ut til å være et stykke unna. Men det blir mulig å sette seg på venteliste på noen slike.

Men med momsfritak er realiteten at selv premiumbilene har et prisnivå som ikke gjør dem uforholdsmessig mye dyrere enn mer moderate biler med diesel- eller bensinmotor.

Vi har sjekket status for noen av de mer aktuelle og interessante premiumbilene som har kommet og kommer (og kanskje ikke kommer) i salg i Norge i tiden fremover.

Tesla

Tesla Model X. Foto: Marius Valle

Tesla har solgt biler i Norge i mange år, og er i en særstilling. Dette er tross alt elbilprodusenten de andre sammenlinger seg med, enten de innrømmer det eller ikke.

Ifølge Teslastats.no er det så langt registrert 31168 Tesla-modeller totalt i Norge siden 2013, og nær 8700 biler i 2018.

Det er SUV-en Model X som jevnt over har vært mest populær i 2018.

Det er noe å strekke seg etter, både i registreringstall og produksjonskapasitet.

Jaguar I-Pace

Jaguar var forholdsvis tidlig ute med sin første elbil. For den er allerede i salg, etter å først ha blitt lansert november 2016.

Jaguar I-Pace. Foto: Marius Valle

I 2018 alene har Jaguar levert omtrent 1000 I-Pace til norske kunder, og resten av de i alt rundt 2150 reservasjonene leveres i år, forteller Søren Hyltoft, kommunikasjonssjef i Jaguar Land Rover Scandinavia.

En I-Pace som bestilles i dag, har en leveringstid på omtrent seks måneder. Det er slett ikke ille sammenlignet med hva en del andre bilmerker har av leveringstid på elbiler om dagen.

Audi E-Tron

Audi tar i disse dager opp kampen om norske elbilkunder, med sin SUV E-Tron. Denne bilen ligger i prissjiktet fra 650.000 til 830.000 kroner.

Foto: Marius Valle

De første bilene kommer til Norge i månedsskiftet februar mars.

Audi har tidligere sagt at de har som mål at alle som hadde reservert bil gjennom Audis reservasjonsløsning skulle få bilen sin i 2019.

Det var omtrent 5500 reservasjonsholdere da Audi lanserte bilen i San Francisco i fjor høst.

E-Tron er imidlertid bare starten for Audi. I høst skal neste modell vises frem; E-Tron Sportback. Deretter kommer E-Tron GT, en real sportsbil som bygger på samme plattform som Porsche Taycan.

Mercedes-Benz EQC

Mercedes-Benz har litt elbilerfaring allerede, blant annet gjennom sin elektriske B-klasse, som var et samarbeid med Tesla.

De har også laget en elektrisk superbil tidligere. Denne gangen skal de imidlertid stå på helt egne bein, og apellere til et større marked.

Daimler-sjef Dieter Zetsche presenterer EQC. Foto: Marius Valle

Mercedes har en serie elbiler kalt EQ på planen, og første bil ut er EQC. Den har per nå 2300 reservasjonsholdere, forteller Audun Hermansen, informasjonsansvarlig for Mercedes-Benz til TU Elektrisk.

Inntil videre er ikke alle detaljer spikret. Det inkluderer prisen, som kommer til salgsstart i andre kvartal. Bilen kommer til sommeren.

Nøyaktig når reservasjonsholderne vil få bilene sine kan Hermansen ikke si. Det er med andre ord vanskelig å si når du kan forvente å få bilen dersom du reserverer den i dag.

BMW iX3

BMW har ikke vist frem noen produksjonsutgave av sin iX3, og de ønsker ikke å gi noen opplysninger om hvor mange som har reservert den.

BMW iX3 på ONS i Stavanger. Foto: Jan M. Moberg

Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norway sier at de kun kommuniserer de første 1000 reservasjonene som kom i løpet av de første ukene i september i 2018 da de åpnet for reservasjoner.

Altså er det i det minste 1000 biler reservert, og trolig flere.

Tegneby kan ikke si noe sikkert om leveringstid for nye reservasjoner, annet enn at det er førstemann til mølla. Han legger til at individuelle valg naturlig nok vil kunne påvirke leveringstiden når den tid kommer.

Han legger til at rask og oversiktlig levering har vært en av suksessfaktorene for BMW i3.

Mer informasjon om iX3 kommer i løpet av året.

Porsche Taycan

Okay – dette er kanskje ikke en premiumbil som umiddelbart fremstår som et alternativ til en traust stasjonsvogn. Men Porsches første elektriske er det mange nordmenn som venter på.

Siden april 2018 har det vært mulig å forhåndsreservere en plass i køen til det som den gang het Mission E, og i høst ble lansert under det endelige modellnavnet Taycan.

Porsche-sjef Oliver Blume under en visning av Porsche Taycan i juni. Foto: Joerg Eberl/Porsche

Morten Scheel, Porsche Norge, sa i oktober til Dagens Næringsliv at de hadde passert 2400 bestillinger av Taycan i Norge.

Hva prisen blir i Norge er ikke kjent, men det er kjent at den skal ligge i prissjiktet mellom modellene Cayenne og Panamera. Det skulle tilsi rundt 80.000 euro, eller godt under 700.000 kroner uten moms i Norge.

Men dette er altså ikke noen fasit så lenge Porsche ikke har kommunisert pris i Norge.

Til sammenligning koster en Tesla Model S fra omtrent 670.000 kroner.

Byton M-Byte

Det er kanskje litt tidlig å slå fast at Byton er premiumbiler, siden ingen har sett en produksjonsutgave av produsentens biler enda. Men det er ingen grunn til å tro at de ikke kommer til å henvende seg til dette markedet.

Byton M-Byte-konseptet. Foto: Byton

Kineserne viste frem bilen sin på CES-messen i Las Vegas i fjor, og viser i år en oppdatert utgave av konsept-SUVen M-Byte. Denne vekket oppsikt med en 48 tommers skjerm fra side til side under frontruta. Nå er det klart at den får selskap av en åtte tommers skjerm i midtkonsollen.

I alt har bilen fem (!) skjermer foran og bak. I rattet er en tablet, som i den oppdaterte utgaven av konseptbilen har blitt litt mindre, og har fått mekaniske knapper.

Bytons 48 tommers skjerm. Foto: Byton

Byton satser hardt på skydata, og lagrer opplysninger om alle brukere og passasjerer slik at du kan fortsette der du slapp. Ansikts- og stemmegjenkjenning skal gjøre at du slipper å logge på manuelt.

Nøyaktig når man kan forvente å få levert bilen er ukjent. Det koster ingenting å sette seg på venteliste, noe som åpenbart betyr at det vil være et frafall når Byton tilbyr kjøp.

Bilen skal settes i produksjon mot slutten av 2019. Prisen er ikke kjent.

Nio

En annen kineser det kan være verdt å følge med på, er Nio. De har lansert ES6, en SUV som koster 450.000 kroner i Kina. Ikke en billigbil for massene, med andre ord.

Nio ES8. Foto: Nio

Den har at batteri som skal gi en rekkevidde på 510 kilometer etter NEDC-standarden. Hva det vil si i virkeligheten er ikke godt å si, men med 84 kilowattimer antar vi at dette er en bil som kan gå et godt stykke mellom ladingene.

Ellers har den chassis av aluminium og karbonfiber, firehjulstrekk, aktive luftfjæringer, 400 kW makseffekt, og leveres i varianter med 70 eller 84 kWh batteri og ulik ytelse.

Bilen leveres fra juni i år i Kina. Når den eventuelt kan lanseres i Europa er usikkert. Det skjer neppe med det aller første. Men Nio har lansert elbil før, og har ambisjoner om å selge utenfor hjemlandet.

Faraday Future

Faraday Future har fått mye oppmerksomhet. Både fordi de har presentert en interessant konseptbil, og fordi de flere ganger har vært på konkursens rand.

Bilde: Faraday Future

Eller, er på konkursens rand, blir nok mer riktig å si.

De er tomme for penger, og har for tiden stanset all aktivitet. De melder imidlertid i en pressemelding at en avtale med en kreditor nå skal gjøre det mulig å gå videre.

Om du går og venter på modellen FF91, antar vi at ventetiden er et sted mellom lang og evig. For Faraday Future har fått et passe frynsete rykte, som gjør at selskapet ikke fremstår som svært attraktivt å investere store summer i.

Vi kom for øvrig over en FF91 i levende live i Las Vegas i fjor.