Bloomberg: BMW og Daimler vurderer elbilsamarbeid

BMW og Daimler kan bli nære samarbeidspartnere, skriver Bloomberg. Ifølge avisens kilder utforsker de to nå hvilke muligheter de har til å samarbeide om plattformer og teknologi.

Det skal særlig være elbil- og autonomiteknologi de vurderer å samarbeide om. Det kan være å utvikle biler på en felles plattform, lage batterier i fellesskap, og å utvikle teknologi for selvkjørende biler.

Ifølge kildene er samarbeidet tenkt å kun omfatte teknologi som ikke er spesifikk for bilmerkene.

BMW iX3 på ONS i Stavanger. Foto: Jan M. Moberg

Så langt skal samtalene mellom de to selskapene være på et tidlig stadie, og det er dermed uklart om det i det hele tatt blir noe av, og når de eventuelt vil offentliggjøre et samarbeid.

Samarbeider på andre prosjekter

Mercedes-Benz EQC400 i Stockholm. Foto: Marius Valle

De samarbeider allerede på andre fronter, gjennom felles eierskap i kart- og navigasjonsselskapet Here, som de kjøpte sammen med Audi. I USA er BMW og Mercedes i ferd med å slå sammen sine bildelingsplattformer.

At de to luksusbilprodusentene nå vurderer et slikt samarbeid er et tegn på endringene som skyller over bilindustrien, skriver Bloomberg.

Det er ikke bare tyskerne som vurderer slike samarbeid. Volkswagen og Ford er i forhandlinger om et samarbeid om varebiler, og muligens også selvkjørende biler.

Andre bilprodusenter samarbeider tett med teknologiselskaper. Fiat Chrysler jobber for eksempel med Googles søsterselskap Waymo om selvkjørende biler, mens Toyota har et lignende samarbeid med Uber.