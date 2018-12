Så lite kan du i praksis trekke med elbil og vanlig førerkort

Mange går og venter på elbilen som kan trekke tilhenger. Så langt har det vært et svært begrenset utvalg. Tesla Model X har vært unntaket heller enn regelen.

Når det kommer flere biler med denne muligheten vil det antakelig bli flere som ser sitt snitt til å kvitte seg med en bil med forbrenningsmotor.

Da gjelder det imidlertid å ha kontroll på hva du kan trekke og ikke. For det skal i mange tilfeller ikke store tilhengeren til før du er ute og kjører med tanke på hva som er lov og ikke.

Realiteten er at mange i praksis vil ha behov for en ekstra bokstav i førerkortet før de lovlig kan få mye ut av tilhengerfestet på elbilen.

Elbilene som kommer med tilhengerfeste er stort sett av det tunge slaget.

Denne bilen har en spesialhenger. Bilde: Marius Valle

Ikke at problemstillingen er aktuell kun for elbiler. Det samme vil gjelde for andre store og tunge personbiler, typisk SUV-er som for eksempel Volvo XC90 eller Audi Q7.

Og med mulige kommende elbiler med lavere vekt og hengerfeste, vil du ikke rammes like hardt om du bare har vanlig førerkort.

3500 kg

Har du førerkort klasse B er begrensningen i utgangspunktet at bil og tilhenger til sammen ikke kan ha høyere tillatt totalvekt på mer enn 3500 kilo.

Og har bilen din en tillatt totalvekt på over 3 tonn, er det ikke store hengeren du lovlig kan trekke.

Med førerkort klasse B kan du:

Trekke tilhenger med tillatt totalvekt inntil 750 kilo i en bil med tillatt totalvekt på inntil 3500 kilo.

Eller:

Du kan trekke tilhenger med totalvekt over 750 kilo bare dersom tilhengerens tillatte totalvekt og bilens tillatte totalvekt ikke overskrider 3500 kilo.

Noen eksempler med førerkort klasse B:

Du kjører Tesla Model X, med tillatt totalvekt 3079 kilo. Du trekker en tilhenger med tillatt totalvekt 1300 kilo. Samlet tillatt totalvekt for vogntoget blir 4379 kilo, altså 879 kilo over grensen.

Du kjører Tesla Model X, med tillatt totalvekt 3079 kilo. Du trekker en tilhenger med tillatt totalvekt 7500 kilo. Samlet tillatt totalvekt blir 3829 kilo. Dette er lovlig, selv om vogntoget har høyere tillatt totalvekt enn 3500 kilo.

Så lenge tillatt totalvekt ikke overskrides, er det helt likegyldig hva tilhengeren faktisk veier, eller hva den faktiske vogntogvekten er.

Lite vekt i praksis

Så selv om en Tesla Model X kan trekke en tilhenger med tillatt totalvekt på hele 2250 kilo, har du i realiteten ganske liten fleksibilitet når det gjelder tilhengertyper.

Til sammenligning kan du med en lettere bil, som en eldre VW Passat, trekke tyngre tilhengere med samme førerkortklasse. Om bilen har tillatt totalvekt 2050 kilo, kan tilhengerens tillatte totalvekt være inntil 1450 kilo.

I tillegg skal du være klar over at farten ikke kan passere 60 kilometer i timen om vekten på hengere uten brems (som typisk gjelder 750 kilo-hengere) totalt med last og egenvekt overstiger 300 kilo.

Husk også at om du kjører en henger uten brems med aktuell totalvekt over 300 kilo, vil du få fartsbot tilsvarende å kjøre i 80 i 60-sonen (5500 kroner) – selv om fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Førerkortbeslag skjer over 25 kilometer i timen i 60-sone. Du risikerer altså førerkortbeslag for å kjøre mer enn 85 kilometer i timen i 80-sonen med en slik tilhenger som veier mer enn 300 kilo.

Her er noen eksempler på hvor grensen for tilhengervekter i praksis går med klasse B på andre elbiler:

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace. Foto: Marius Valle

I-Pace har kun mulighet for å trekke tilhenger inntil 750. Dermed er bilen i utgangspunktet svært begrenset med tanke på henger.



Maks tillatt totalvekt på tilhenger: 750 kilo

Maks aktuell vogntogvekt: 3420 kg

Audi E-Tron

Audi E-Tron får rekkevidde . Foto: Marius Valle

Vi vet foreløpig ikke hva tillatt totalvekt på E-Tron er, men egenvekten er oppgitt til minst 2636 kg. Med dette som utgangspunkt kan vi regne med at tillatt totalvekt trolig vil være godt over 3000 kilo.

E-Tron har tross alt høyere egenvekt enn Tesla Model X. Du vil kunne trekke tilhenger med tillatt totalvekt inntil 750 kilo med førerkort klasse B.

Maks tillatt totalvekt på tilhenger: 1800 kilo

Maks tillatt totalvekt på tilhenger med klasse B: 750 kilo

Mercedes-Benz EQC

EQC i sort. Foto: Marius Valle

Vi vet ikke hva tillatt totalvekt blir på EQC, men Mercedes indikerer en egenvekt på 2425 kg. Det gjør bilen omtrent like tung som en Model X.

Det er ingen automatikk i at tillatt totalvekt er den samme, men tar vi det som utgangspunkt, vil man med førerkort klasse B maksimalt kunne trekke henger med 750 kilo tillatt totalvekt.

Maks tillatt totalvekt på tilhenger: 1800 kilo

Maks tillatt totalvekt på tilhenger med klasse B: 750 kilo



Førerkort klasse B96 og BE

Om du legger til en bokstav på førerkortet, kan du trekke mer med disse bilene. Men selv da er det ikke sikkert at du kan ta med deg en spesielt stor henger.

Med utgangspunkt i Model X er det store begrensinger for hvor tung henger du i praksis kan trekke.

Med førerkort klasse B96 kan du trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kilo når tillatt totalvekt for hele vogntoget er inntil 4250 kilo.

Med tillatt totalvekt 3079 kilo kan du med denne førerkortklassen maksimalt trekke en tilhenger med tillatt totalvekt 1171 kilo. Det er heller ikke noen særlig stor tilhenger.

Om vi ser for oss at Audi E-Tron har en tillatt totalvekt på 3100 kilo, vil du med B96 kunne trekke en tilhenger med maksimal totalvekt 1150 kilo.

Det er først med førerkort klasse BE det begynner å monne. Da vil du kunne trekke tilhenger med tillatt totaltvekt inntil 3500 kilo.

Men det forutsetter naturlig nok at du ikke overskrider begrensingene til bilen, som i dette tilfellet er tilhenger med tillatt totalvekt over 2250 kilo.

I praksis trenger du altså førerkort klasse BE om du skal utnytte tilhengerkapasiteten på Model X og de nært forestående elbilene fullt ut.

Så mye koster det å ta førerkort BE eller B96 (Klasse B kode 96)

Å ta førerkort klasse B96 krever ingen førerprøve. Kravet er at du har gjennomført sju timer obligatorisk opplæring hos en trafikkskole eller kursarrangør.

Dette skal være tre timer landeveiskjøring, lastsikringskurs, og to veiledningstimer.

Tesla Model X. Foto: Marius Valle

Kravene er de samme for klasse BE, men dette krever også at det gjennomføres en førerprøve.

Prisene er relativt like. Basert på en rask sjekk av et knippe trafikkskoler ser det ut til at en kjøretime stort sett ligger på rundt 850 kroner, uten eventuelle kvelds- og helgetillegg.

I praksis må du ha fem kjøretimer, som kommer på omtrent 4250 kroner, pluss lastsikringskurs som ser ut til å koste rundt 1200 kroner mange steder. Skal du ha klasse BE må du også ta førerprøve, som koster rundt 2400 kroner.

Det er altså fornuftig å beregne rundt 5500 kroner for B96 og 8000 kroner for BE. De fleste som tilbyr kurs tilbyr også en pakkeløsning, som vanligvis gir en noe lavere pris.

Hvor streng er straffen? Å kjøre med tilhenger du egentlig skulle hatt førerkort for reguleres av veitrafikklovens paragraf 24:



«Den som skal føre motorvogn må ha førerett og ha ervervet førerkort der dette kreves, samt eventuelt gyldig kompetansebevis, for vedkommende gruppe av motorvogner. Under kjøring skal fører alltid ha førerkort og kompetansebevis med seg.» Her er det mange kombinasjoner av aktuell vekt, tillatt totalvekt og kjøretøybegrensninger, som til sammen kan utløse forenklet forelegg på mange tusen kroner, eller i verste fall førerkortbeslag.

Hva er risikoen?

Foruten bøter, kan det være andre økonomiske konsekvenser av å kjøre bil med henger du ikke har førerrett til.

Det kan heller være lurt å tenke over hva følgene kan bli dersom du kjører med tyngre tilhenger enn du har lov til, og du havner i en ulykke.

Vi spør Pål Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige, om hvordan de forholder seg til situasjoner hvor man havner i en ulykke og trekker tilhenger man ikke har førerrett til.

Han sier at det er noen forhold som vurderes i hvert enkelt tilfelle når det gjelder erstatning på forsikring.

Om skaden er plutselig og uforutsett er første forutsetning for avkorting eller reduksjon i erstatning at det må være direkte årsakssammenheng mellom handling og skade, altså at handlingen er direkte årsak til ulykken eller skaden.

– Handlingen må også kunne karakteriseres som grovt uaktsomt for at vi skal kunne avkorte erstatningen. Så det at du ikke har førerrett på en henger har i utgangspunktet ikke noe å si for forsikringen, men hvis dette har direkte årsak til ulykken, og handlingen er sett på som grovt uaktsom, kan det i verste fall føre til redusert erstatning, sier Eklo.

Ingen årsakssammenheng, ingen konsekvens

Petter Berg, fagsjef for motor i Storebrand Forsikring, sier at ifølge sikkerhetsforskriftene skal motorvognens fører ha de førerkort, kjøresedler, bevis og sertifikater myndighetene krever for den klasse og brukstype motorvognen tilhører.

– Sikkerhetsforskrifter er anvisninger gitt fra forsikringsselskapet som må følges. Dersom disse brytes risikeres det at erstatningen kan bli satt ned eller falle bort, sier Berg.

Enhver sak hvor det forekommer blir individuelt vurdert i forhold til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene for øvrig.



– Er det ikke årsakssammenheng mellom bruddet og uhellet så får det ikke konsekvens.