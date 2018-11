Her er Audis ekstrem-elbil

Audi fortsetter sin elbilsatsing, og viser nå frem konseptbilen E-Tron GT for første gang. Bilen ble presentert på bilmessen i Los Angeles onsdag kveld norsk tid.

Dette er en fullblods elektrisk sportsbil, som skal komme i produksjon om to år. Den har motoreffekt på 434 kilowatt, med en motor foran og en bak.

Null til hundre gjøres unna på 3,5 sekunder, mens 200 kilometer i timen nås på litt over 12 sekunder. Toppfarten er begrenset til 240 kilometer i timen.

Audi E-Tron GT. Illustrasjonsfoto: Audi

Audi skryter av at bilen klarer full akselerasjon flere ganger på rad, i motsetning til enkelte konkurrenter. Det er nok Tesla de har i tankene.

Les også: Nye Kia Soul får dobbelt så stort batteri

Lav, lang og bred

Bilen er særlig lav med bare 1,38 meter til taket, men er både lang (4,96 meter) og bred (1,96 meter). Akselavstanden er 2,9 meter.

I tillegg er E-Tron GT laget i en del lettvektsmaterialer, som karbon og aluminium. Her er vekten i så stor grad som mulig plassert i dørken, slik at den skal få sportslige kjøreegenskaper.

Her er det også styring på alle fire hjul.

Bilen er bygget på samme plattform som Porsche Taycan, kalt J1.

Den skal være relativt praktisk, med et bagasjerom på 450 liter, pluss 100 liter under panseret. Så den kan nok egne seg både i det daglige og til lengre turer.

Audi E-Tron GT. Foto: AUDI AG

400 kilometer og 350 kilowatt

Med en rekkevidde på iver 400 kilometer etter WLTP-kjøresyklusen burde det i alle fall ikke være noe i veien for at bilen kan bli med på sommerferie.

Batteriet kar en kapasitet på «mer enn 90 kilowattimer», heter det i pressemeldingen.

Audi E-Tron GT. Foto: AUDI AG

At E-Tron GT er bygget på samme plattform som Porsche Taycan betyr også at den bruker samme hurtigladesystem. Dette er et 350 kilowatt 800 volts ladesystem som lar deg lade til 80 prosent på 20 minutter. 80 prosent er en rekkevidde på 320 kilometer.

Dette er imidlertid ikke en produksjonsbil, men en «showcar». Dermed er det slett ikke sikkert at produksjonsutgaven blir helt lik.

Men skal vi ta den første Audi E-Tron-modellen som utgangspunkt, vil vi tro at E-Tron GT-konseptet ikke er veldig ulikt modellen som kommer i produksjon. Den første E-Tron-modellen, som kommer på veien over nyttår, er forholdsvis lik konseptet.

Leveres til kunder i 2021

Audi E-Tron GT. Foto: AUDI AG

Mellom E-Tron og E-Tron GT, kommer E-Tron Sportback, som i spesifikasjoner er mer lik E-Tron-SUV-en enne E-Tron GT.

Hva prisen blir på den nye bilen er foreløpig ikke kjent, men vi tør tippe at det ikke blir en billig affære.

Audi skriver at E-Tron GT skal være ferdig utviklet som produksjonsbil innen utgangen av 2020, og at de første leveransene vil finne sted tidlig i 2021.