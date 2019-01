Nå kan alle bestille Tesla Model 3

Alle som ønsker kan nå bestille Tesla Model 3.

Det er en måned siden Tesla åpnet for bestilling av Model 3 i Norge. Da de gjorde dette, gjaldt det kun for kunder som hadde satt seg på venteliste og betalt inn 10.000 kroner etter lanseringen i 2016.

At Tesla har åpnet for alle betyr at det ikke lenger er nødvendig å ha stått på listen.

Å ha stått på reservasjonslisten har imidlertid hatt sine fordeler. De som bestilte bil før nyttår vil få bilen levert fra og med februar. Nye bestillinger er ventet levert fra mars.

Les også: Dette er det første bildet av elbilen Polestar 2

Ingen innstegsmodell enda

Tesla har ikke annonsert noen endringer i utstyrsnivået. Bilene som kan bestilles nå er dermed de samme som reservasjonsholderne har kunnet bestille.

Valget står dermed mellom høyytelsesmodellen eller modellen med lang rekkevidde. Begge har like stort batteri, men høyere ytelse koster litt i rekkevidde.

Tesla Model 3 får CCS-kontakt. Foto: Tesla

Long Range-utgaven har en rekkevidde på 560 kilometer etter WLTP-målesyklusen. Dette er oppjustert fra 544 kilometer etter ytterligere testing, sier Teslas kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland til TU Elektrisk.

Prisen er 464.020 kroner inkludert vrakpant og dokumentavgift.

Performance-modellen har 530 kilometer rekkevidde, gjør 0-100 på 3,7 sekunder, og koster 555.320 kroner.

Stor oversikt: Disse elbilene vil du kunne sette deg på venteliste for i 2019

Ingen øvrige fordeler ved å holde på reservasjonen

Det er for øvrig ikke noen ytterligere fordeler ved å ha en reservasjon på å bestille Model 3 nå. De reservasjonsholderne som ikke bestilte bil i desember, må heretter stille seg i samme kø som alle andre.

– De som er reservasjonsholdere og bestilte bil innen 31. desember får bil først. De som nå bestiller vil bli prioritert basert på blant annet leveringssted og utstyr, sier Roland.

Reservasjonsholdere kan velge å vente på andre utgaver av Model 3, og reservasjonsbeløpet trekkes automatisk fra kjøpesummen. Det er også mulig å få tilbakebetalt depositumet, noe som ifølge Roland skal gå raskt.

Tesla har for øvrig ingen biler tilgjengelig for prøvekjøring enda, med Roland påpeker at Tesla opererer med en returpolicy, som gjør at man vil kunne få tilbake kjøpesummen om bilen leveres tilbake innen tre dager dersom kunden ikke prøvekjørte før levering.

Det er ikke kjent når billigere og enklere utgaver av bilen blir tilgjengelig.