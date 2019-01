Dette er det første bildet av elbilen Polestar 2

Volvos nye bilmerke Polestar har sluppet det første bildet av sin kommende elbil, kjent som Polestar 2.

Det er ikke all verden bildet viser, annet enn hekken på bilen sett ovenfra. Så dette er åpenbart et forsøk på å holde grøten varm fra Polestars side. Når de planlegger å vise den frem, vites ikke.

I pressemeldingen skriver Polestar at bilen, som blir den første helektriske bilen fra Volvo Car Group, skal komme i produksjon kort tid etter at produksjonen av Polestar 1 har startet.

Tatt i betraktning at Volvo-sjef Håkan Samuelsson i et intervju med Wards Auto har sagt at elbilutgaven av mini-SUV-en XC40 skal lanseres mot slutten av 2019, så sier det seg selv at Polestar 2 kommer i produksjon senere i år.

Og så det er sagt, så har Samuelsson også sagt at XC90 skal komme i en elbilutgave med selvkjøringsnivå 4.

Se oversikten: Disse elbilene vil du kunne sette deg på venteliste for i 2019

Nær 500 km og 400 hester

Volvo-konseptet 40.2 er ventet å danne grunnlaget for Polestar 2, som blir den første rene elbilen under Volvo-paraplyen. Bilde: Volvo

I pressemeldingen våger Polestar seg med noen omtrentlige spesifikasjoner, og skriver at endelige spesifikasjoner skal annonseres snart.

Rekkevidden oppgis til omtrent 480 kilometer, og motoreffekten til omtrent 400 hestekrefter. Bilen er en firedørs fastback, som i praksis vil si en sedan omtrent som Tesla Model 3.

Polestar skriver selv at bilen skal ligge på omtrent samme prisnivå som Tesla Model 3. Model 3 skal etter hvert koste fra omtrent 35.000 dollar.

Bilen blir også den første med Google Android HMI. Det vil i praksis si at bilens infotainmentsystem kjører Android i stedet for Volvos Nexus-system.

Som Polestar 1 er det meningen at Polestar 2 skal gjøres tilgjengelig gjennom en abonnementsordning.

Tesla Model 3: Norske priser og rekkevidde klar

Godt kjent

Da Polestar 1 ble lansert, gjorde produsenten det klart at Polestar 2 og 3 er på vei. Bilde: Marius Valle

Det er verken nytt eller overraskende at det kommer en Polestar 2, som ren elbil.

Da Polestar 1 ble lansert i Shanghai i Kina høsten 2017, fortalte de om det meste av dette, og at Polestar 2 skulle komme i produksjon innen utgangen av 2019.

Altså er den siste pressemeldingen mest av alt en bekreftelse av tidligere informasjon. Polestar-sjef Thomas Ingelath sa den gangen at Polestar 2 skal være en elbil som ikke er rettet mot dem som først og fremst vil være tidlig ute med å kjøpe elbil.

Så langt er det ikke kommet noen konkrete opplysninger om bilen som skal komme etter – Polestar 3. Dette skal være en større elbil.

Jonathan Goodman, driftsleder i Polestar, har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at Polestar 1 blir den eneste bilen med forbrenningsmotor fra merket. Alle modeller etter denne skal være rene elbiler.

Den første butikken for bilmerket skal åpnes i Oslo i år.