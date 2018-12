Tesla Model 3: Norske priser og rekkevidde klar

Tesla har nå sluppet prisen, rekkevidden og leveringstiden for Model 3.

De åpner i løpet av de neste ukene for bestilling, og det er Model 3 med lang rekkevidde og firehjulstrekk, og Performance-modellen med høy ytelse som gjøres tilgjengelig først.

Long Range-utgaven får en rekkevodde på 544 kilometer etter WLTP-målesyklusen. Prisen blir 464.020 kroner inkludert vrakpant og dokumentavgift.

Performance-modellen får 530 kilometer rekkevidde, gjør 0-100 på 3,7 sekunder, og koster 555.320 kroner.

Levering av biler starter i februar.

Les også: Tesla Model Y kan få sju seter

Bygger på kjent oppskrift

Bilen har bagasjerom under panseret. Foto: Marius Valle

Felles for begge modellene er at de er enklere enn Model S og Model X, men har mange av de samme egenskapene, som Autopilot og oppdatering av programvare og funksjoner over internett.

De får også tilgang til Supercharger-nettverket, men må betale for bruken. Model 3 er utstyrt med CCS-ladeplugg, som gjør at den kan lade på alle vanlige hurtigladestasjoner, uten at det er behov for noen overang, slik Teslas andre modeller har.

Alle kunder som står i kø i Teslas reservasjonsløsning får ikke mulighet til å konfigurere bil samtidig, men dette vil åpnes i nær fremtid.

Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge, sier til TU Elektrisk at det åpnes for å konfigurere bilen allerede i dag, men at det skjer i puljer.

– Reservasjonsholdere vil få personlig invitasjon fortløpende fremover. Det vil fortsatt være mulig å legge inn reservasjon, og gjør man det vil man bli invitert til å legge inn bestilling før året er omme, sier Roland.

Les også: Nissan har bygget racerbilutgave av Leaf

Billigere varianter kommer

Det er fremdeles mulig å reservere bil mot et reservasjonsbeløp på 10.000 kroner via Teslas nettsider.

Alle som gjør dette i løpet av året, kan forevente å få bil i løpet av første halvår neste år.

Det er foreløpig ikke kjent når de rimeligere variantene av Model 3 gjøres tilgjengelig i Norge.

– Vi begynner med Long Range-variantene, slik vi gjorde i USA. Kunder som ønsker å vente på varianter som ennå ikke er i produksjon, kan selvsagt det. Standard-batteriet for Model 3 vil bli lansert på et senere tidspunkt. Det forventes å bli tilgjengelig i USA om 4 til 6 måneder. Vi har ingen ytterligere informasjon om denne eller andre varianter til Europa på dette tidspunktet, sier Roland.

Tesla har biler utstilt i sine lokaler på Skøyen og i Bergen.

Bilen rommer fem voksne, veier 1847 kg, og har bagasjerom på 425 liter. Garantien er 5 år 100.000 km, og 8 år 192.000 km.

Alle biler er utstyrt med 15 tommers berøringsskjerm som erstatter hele instrumentpanelet du finner i biler flest.