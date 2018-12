Tesla Model Y kan få syv seter

Etter at Tesla har levert Model 3 kommer Model Y. Det blir en crossover eller liten SUV bygget på samme plattform som Model 3.

Nøyaktig når Tesla skal vise frem bilen er ikke kjent, annet enn at den er på planen, og antakeligvis kommer en gang etter neste år.

Nå hevder imidlertid Business Insider å ha fått tilgang til interne dokumenter som, dersom de er ekte, gir et innblikk i hva som skjer med Model Y.

Les også: Norsk pris og rekkevidde på Teslas model 3 kommer før nyttår

7000 biler i uken i 2020

De hevder at dokumentet sier at Tesla hadde planer om å bygge Model Y ved sin Gigafactory i Nevada, og i en kommende fabrikk i Kina. Planen var ifølge Business Insider å bygge 7000 Model Y i uken i Nevada innen desember 2020, og 5000 i uken i Kina innen februar 2021.

En produksjonslinje med testproduksjon skal ifølge dokumentet være planlagt satt opp i Gigafactory innen 1. juni 2020. Produksjonsstarten skal være planlagt til 1. august 2020. Innen september samme år skal produksjonen være på 2000 biler i uken.

Oktober samme år skal fabrikken i Kina ha sin testproduksjonslinje klar.

Les også: Tesla Model 3 skal kunne lade på de samme hurtigladerne som andre biler

Tre seterader

Ifølge avisen skal dokumentet også avsløre noen detaljer om bilen. Selv om den er bygget på samme plattform som Model 3, er det gjort noen endringer.

Tesla Model 3 er bygget på samme plattform Model Y skal bygges på. Foto: Marius Valle

Model Y skal få mulighet for en tredje seterad, akkurat som Model X. Bilen vil dermed trolig kunne fås med seks eller sju seter. Midtkonsollen er også høyere enn i Model 3.

Det interne dokumentet skal ha blitt distribuert til Tesla-ansatte i forkant av presentasjon av selskapets resultater i oktober.

Aggressiv tidsplan

Business Insider har vært i kontakt med Tesla for kommentarer. Tesla hevder imidlertid at informasjonen er utdatert, og at de ikke har noen detaljer å formidle.

En industriekspert avisen har snakket med tror tidsplanen er ganske aggressiv, og at 7000 biler i uken innen utgangen av 2020 virker som et høyt tall.

Hvor store endringer som er gjort i planene er ikke kjent.