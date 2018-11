Volvos første elbil kjører Android

Volvos heleiede bilmerke Polestar skal være bilprodusentens spydspiss i elbilsatsingen.

Den andre bilen de skal lansere, er en ren elbil. Den ligger an til å bli den første i verden med «embedded Android».

Det vil si at bilen kjører Android som operativsystem, og at operativsystemet er dypere integrert enn det som er praktisk å få til med tredjepartsløsninger. Her blir taleassistenten Google Assistant, Google Maps, Google Play og andre Google-tjenester bygget inn.

Googles tå innafor hos bilprodusentene har til nå vært Android Auto. Dette er en løsning hvor du kan bruke enkelte av smarttelefonens apper på bilens skjerm. Appene kjører imidlertid på telefonen, og den må kobles sammen med bilen med en kabel eller trådløs forbindelse.

Apple har den tilsvarende løsningen Carplay.

Polestar 2 Kommende elbil fra Volvos heleide bilmerke Polestar. Den første bilen, Polestar 1, ble lansert i Shanghai i fjor, og er en ladbar hybrid. Allerede da bekreftet Polestar at alle fremtidige biler fra merket blir elbiler, og at Polestar 2 skulle i produksjon innen utgangen av 2019. Polestar-sjef Thomas Ingelath har selv utpekt Tesla Model 3 som bilen de ønsker å konkurrere mot med Polestar 2. I sommer avslørte driftsleder i Polestar, Jonathan Goodman, til Autocar at Polestar 2 vil koste fra 30.000 til 50.000 pund, får 400 hestekrefter og en rekkevidde på 560 kilometer.

Trenger ikke ha med telefon

Med innebygget Android blir det ikke behov for å ha med telefonen i det hele tatt. Android er integrert i bilen, og bilprodusenten kan gjøre en rekke tilpasninger slik at operativsystemet fungerer optimalt.

Det kan for eksempel bety at flere skjermer i dashbordet kan utnyttes av operativsystemet.

Bilprodusenten kan tilpasse skjermbildet etter eget ønske, og gi det sitt eget uttrykk. De står også fritt til å legge med egne apper, for eksempel for navigasjon.

Med Android om bord i bilen logger du deg på med din egen Google-konto, så henter bilen all informasjon du trenger. Det kan for eksempel være en adresse du har sjekket på Google Maps på PC-en din tidligere på dagen.

Erstatter Volvo Sensus

Systemet kommer til å erstatte Volvos egenutviklede Sensus-system. Volvos FoU-sjef Henrik Green sier i et intervju med Autonews at det ikke gir noen mening for dem å skulle konkurrere mot Google på denne fronten, siden de hele tiden måtte brukt ressurser på å lage noe som er like bra.

Henrik Green er Volvos senior vice president for forskning og utvikling. Foto: Marius Valle

Det er penger spart på utvikling og vedlikehold for Volvo. Den eksisterende Sensus-løsningen er basert på Microsoft Windows.

Foruten Polestar 2, skal andre biler på Volvos CMA-plattform også utstyres med Android. Det inkluderer XC40. På sikt skal også biler på SPA-plattformen, som V90 og XC60 oppgraderes med Android.

Innen få år blir det standard på alle Volvos biler.

Dette er ikke det første eksempelet på en bil med Android integrert. For eksempel bruker Renault et system kalt R-Link, som er bygget på Android 2.3, i sine biler.

Forskjellen er imidlertid at de har tatt åpen programvare og bygget sin løsning på toppen av den. Det gjør at de i realiteten må gjøre alt av utvikling og vedlikehold selv.

Ny elbil: Nye Kia Soul får dobbelt så stort batteri

Flere kommer med Android

Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansen har i likhet med Volvo inngått et partnerskap med Google. Deres biler vil komme med innebygget Android fra 2021.

Android Auto har et eget biltilpasset grensesnitt, og er avhengig av en Android-telefon. Innebygget Android vil imidlertid fritt kunne tilpasses av bilprodusenten, og kommer neppe til å se ut som dette. Bilde: Google

En av de store fordelene med løsningen er tilgangen til Googles app-butikk Play. Her kan nye apper som gir ny eller forbedret funksjonalitet lastes ned.

Stemmeassistenten vil også gjøre det mulig å åpne apper, spille musikk, sende meldinger og annet, uten å ta blikket av veien.

Audi er også blant partnerne til Google, og har vist frem i konseptbilen Q8 Sport Concept med innebygget Android.

BIlprodusenten må ha eget OS

Innebygget Android er ikke utviklet for å være en fullstendig erstatter for bilens eget operativsystem. Bilprodusenten må fremdeles ha sitt eget system i bunnen, og Android kan kommunisere med dette, skriver Slashgear.

For eksempel kan ikke Android ta kontroll over skjermen som viser speedometer, dersom bilen har dette. Skjermer med slik grunnleggende informasjon må baseres på bilprodusentens sanntidsoperativsystem.

Det er imidlertid ingenting i veien for at dette operativsystemet kan hente data fra Android, og vise det for eksempel på samme skjerm som speedometeret.

Da Polestar 1 ble lansert, gjorde produsenten det klart at Polestar 2 og 3 er på vei. Bilde: Marius Valle

I det hele tatt har bilprodusenten stor frihet til å la Android gjøre det de ønsker, og i prinsippet skulle det ikke være noe i veien for at du for eksempel kunne skru på kupélyset via Googles stemmeassistent.

Polestar 2, som ligger an til å bli den første bilen med dette systemet, kommer på markedet i 2020.

Renault-Nissan-Mitsubishi har signalisert at de vil begynne i 2021.