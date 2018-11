Bekreftet: Rivians elektriske SUV og pickupkommer til Norge

Denne uken har amerikanske Rivian lansert to elbiler. Den ene er en SUV, og den andre en pickup. Begge av det store slaget, som kanskje er mer naturlige på amerikanske enn europeiske veier.

Men bilene kommer til Norge, bekrefter produsenten.

– Kjøretøyene kommer til Norge i 2021, sier kommunikasjonssjef Ken Shuman i Rivian til TU Elektrisk.

Rivian R1T er en elektrisk pickup. Foto: Rivian

De to bilene kan allerede nå forhåndsbestilles av kunder i Nord-Amerika, men foreløpig ikke andre steder. Det endrer seg allerede neste år.

Shuman sier at nordmenn vil kunne forhåndsbestille bilen tidlig i 2019.

Amerikanske kunder må i dag ut med 1000 dollar for å sikre seg en plass i køen. Det tilsvarer 8500 kroner, uten at vi har fått bekreftet at det er beløpet de vil ta i Norge.

Mye fortsatt ikke kjent

Utover dette har ikke Rivian all verden med detaljer å dele. Vi spør om de planlegger å selge bilen gjennom vanlige forhandlere, om den skal bestilles direkte på nettet, og hvilke planer de har for et servicenettverk i Norge, men får til svar at detaljer vil komme senere.

Lasteplanet på R1T. Foto: Rivian

De første bilene leveres i USA i 2020.

Rivian er ikke et godt kjent navn i bilverdenen. Kanskje mest fordi de så langt ikke har solgt en eneste bil.

Men de har til nå skaffet 450 millioner dollar i finansiering, og ansatt folk fra Fiat Chrysler og McLaren, skriver Autonews. 450 personer jobber i selskapet.

Ledes av 35-åring

Selskapet ledes av grunnlegger RJ Scaringe. Han er 35 år, og grunnla bedriften rett etter han var ferdig med studier.

Rivian har hatt planer om å lansere en bil siden oppstarten i 2009, og meldte allerede i 2011 at de hadde biler med forbrenningsmotor på vei. Disse ble det aldri noe av.

Mandag trakk de imidlertid sløret av modellen R1T. Dette er en pickup i amerikansk stil – bred, lang og masse bakkeklaring, med store hjul og et romslig lasteplan.

Den skal laveres med batteri på 105 til 180 kilowattime, og ha en rekkevidde på over 64 mil.

Og tirsdag lanserte de en SUV, bygget på samme plattform, med de fleste egenskapene, med unntak av lasteplan, og sju i stedet for fem seter.

Vil både selge bil og abonnement

Rivian R1S er en 5 meters SUV med sju seter og batteri på inntil 180 kilowattimer. Foto: Rivian

Begge kjøretøyene er rettet mot kunder som liker utendørsaktiviteter, og i et intervju med Autonews sier Scaringe at de ser Land Rover som sin nærmeste konkurrent.

Rivian satser, i alle fall i USA, på en forretningsmodell som gir dem mulighet til å kontrollere kundeopplevelsen. De skal både selge bilene, og tilby dem som abonnementestjenester.

Det forutsetter at Rivian ikke selger bilene gjennom forhandlere. Men bilforhandlere i USA operer på en litt annen måte enn i Norge, og har generelt mer makt.

Likevel er det på ingen måte usannsynlig at Rivian vil velge å bygge opp sitt eget service- og salgsnettverk i Norge, slik Tesla har gjort.

Hva R1S og R1T kommer til å koste i Norge er foreløpig ukjent. I USA er startprisen oppgitt til rundt 70.000 dollar før skattefradrag.