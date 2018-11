Bilprodusenter sporer 1,1 millioner elbiler i Kina

Bare i Shanghai blir over 220.000 kjøretøy sporet, mens i hele landet er tallet så høyt som 1.1 millioner, skriver nyhetsbyrået. Informasjonen kan avsløre hvor eierne av bilene bor, jobber og handler.

Ifølge kritikere kan datadelingen være skadelig for bilprodusentenes konkurranseposisjon, og informasjonen kan brukes til ytterligere statlig overvåking fra Kinas myndigheter.

Kinesiske tjenestemenn sier på sin side at systemet er ment for å beskytte den offentlige sikkerhet og legge til rette for utvikling av industri og infrastruktur.

Tesla er blant de over 200 produsentene som ifølge AP deler informasjon i sanntid med overvåkingssentre i Kina. Selskapet vil ikke kommentere saken.