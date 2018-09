Denne SUV-en blir første elbil fra det kinesiske bilmerket i Europa

Biler fra kina er mildt sagt et uvanlig syn her i landet. Det kan komme til å endre seg. En av de første kinesiske bilprodusentene som etablerer seg i Europa har store planer.

Det er Chery, som har solgt biler utenfor Kina siden 2001, som ser ut til å lede an i «kinesifiseringen». De etablerer et utviklingssenter i Tyskland, og skal fra 2020 for første gang tilby en bilmodell i landet, skriver Automobilwoche.

Lederen for Chery i Tyskland er Jochen Tüting, som tidligere har jobbet for Ford. Chery planlegger å selge biler i Europa fra 2020, under merkenavnet Exeed.

Alle disse bilene skal være elektrifiserte. Det betyr ikke at alle er elbiler, men at de er mikrohybrider, hybrider, ladbare hybrider eller elbiler.

Elektrisk SUV først ut

Chery Exeed TX. Foto: Chery

Første bil ut skal være TX, en femseters SUV bygget på en ny arkitektur som gjør det mulig å tilby den som elbil og hybrid. Den ble lansert på bilmessen i Frankfurt for ett år siden.

Den første utgaven av bilen som tilbys for salg i Europa skal være en helelektrisk variant. Den skal koste fra 30.000 euro (287.000 kroner), og vil være mulig å kjøpe på internett.

Bilen er allerede i salg i Kina i forbrennings- og hybridvarianter.

Ved utviklingssenteret i Raunheim i Tyskland har de allerede begynt å ansette folk. Mellom 30 og 50 mennesker skal jobbe her innen utgangen av neste år.

Hensikten er å skape en plattform for å lansere bilmerket på det europeiske markedet, sier Tüting til Automobilwoche. Senteret skal i tillegg til utvikling og design også sysle med markedsføring og salg.

De skal da forberede markedsintroduksjon i flere europeiske markeder etter 2020.

Vil være konkurransedyktig på alt

Interiørdetalj fra Chery Exeed TX. Foto: Chery

De skal ikke bare være nok en bilprodusert, skal vi tro Chery. De skal være konkurransedyktige ikke bare på pris, men også på design og teknologi sammenlignet med de europeiske bilprodusendene, hevder selskapets styreleder Tongyue Yin overfor avisen.

Det er ikke helt riktig å si at det ikke finnes kinesiske bilmerker i Europa. Chery har allerede et samarbeid med Kenon Holdings, og har solgt biler under merket Qoros siden 2013. Den først bilen kom i salg i Slovakia i 2013.

Chery har også et fellesforetak med Jaguar Land Rover, som produserer JLR-kjøretøy for Kina.

Det ser imidlertid ut til at det er elektriske SUV-er som er den nye vinen i den europeiske bilindustrien, så det er neppe tilfeldig at Chery ønsker å markere seg i dette segmentet først.

Statseid

Chery er et statseid foretak, som ble grunnlagt i 1997. I et intervju med Reuters i 2017 sa Cherys administrerende direktør Chen Anning at de planlegger organisk vekst, og ikke oppkjøp.

Til sammenligning har det privateide kinesiske selskapet Geely hatt vekst gjennom oppkjøpet av Volvo i 2010.