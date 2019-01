Ny Nissan Leaf har lengre rekkevidde og sterkere motor

Nissan har lansert en ny utgave av elbilen Leaf under CES-messen i Las Vegas. Nykommeren heter Leaf 3.Zero, og kommer i to versjoner.

Den ene av disse er en variant med større batteripakke, og rekkevidde oppgitt til 385 kilometer. Denne heter Nissan Leaf 3.Zero e+, og har en batterikapasitet på 62 kilowattimer. Motoreffekten er oppgitt til 160 kilowatt, med moment på 340 newtonmeter.

Den største fordelen skal være akselerasjon i høye hastigheter. 80 til 120 kilometer i timen går nå 13 prosent raskere. 0-100 km/t går på 7,3 sekunder, og toppfarten er 157 km/t.

Dermed er denne utgaven av bilen både sprekere og har større utholdenhet enn før.

Større energitetthet

Nissan Leaf kommer nå med 62 kWh batteri. Foto: Nissan

Selv om batterikapasiteten er 40 prosent høyere enn før, er det ikke betydelig større rent fysisk.

Energitettheten er økt med 25 prosent, noe som har gitt en 55 prosent økning i energilagringskapasiteten, ifølge Nissan. Antallet celler har økt fra 192 til 288. Cellene er som før levert av LG Chem.

Forrige utgave av Leaf hadde en rekkevidde på 270 kilometer etter WLTP-standarden. Den nye har litt over 100 kilometer mer.

Forbruket er oppgitt til 1,8 kilowattimer per mil etter WLTP.

Raskere lading byr den også på, med inntil 100 kilowatt over CHAdeMO-ladere.

Nissan tar allerede nå imot bestillinger på den nye utgaven, som leveres fra sommeren.

Her gjelder det å være raskt ute, for ifølge pressemeldingen skal det kun produseres 5000 eksemplarer av denne bilen for Europa.

40 kWh fra mai

Den andre varianten heter Leaf 3.Zero, og har som dagens utgaven et batteri på 40 kilowattimer. Den leveres fra mai i år, og har antakeligvis større tilgjengelighet.

Begge varianter leveres med Nissans avanserte førerassistent ProPilot, og regenereringen de kaller e-Pedal.

Batteri og drivlinje fra Leaf E+. Foto: Nissan

De kommer også med en større navigasjonsskjerm på åtte tommer. Nissan lanserer i tillegg en ny app for sine brukere, som skal være forbedret sammenlignet med dagens tilbud.

Det er ellers verdt å merke seg at bilen har fått nytt navn. Mens Leaf lansert i fjor het Leaf 2.Zero, er det nå 3.Zero som gjelder. Denne varianten har åtte års eller 160.000 kilometers garanti.

Kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen i Nissan Nordic avdeling Norge, sier at bilen stort sett er lik som den forrige, men at 40 kilowattimer-utgaven kommer med den samme store skjermen som 62 kilowattimer-utgaven.

– Endringene i eksteriøret et små, men interiørt er det større skjerm, ny infotainment og en ny apptjeneste, sier han og legger til at bilen også kommer med nye farger.

Frem til i mai er det dagens utgave som kommer til å leveres.

Uklart om kjøling

Nissans interiør i nye Leaf. Foto: Nissan

Nissan sier ingenting om hvorvidt den nye bilen har fått aktiv batterikjøling, som har vært et ankepunkt mot Leaf tidligere. Det har ført til at hurtigladehastighetene har vært lave når batteriet har vært varmt. Problemet skal være løst i senere utgaver.

En annen detalj som er verdt å merke seg er at Nissan med de nye modellene implementerer oppdatering av programvare over internett. Det vil si at programvare knyttet til sentrale systemer i bilen, som batteriovervåkning for eksempel, kan oppdateres uten at du må ha bilen inne på service.

Bilene koster fra 281.900 kroner med 40 kilowattimer, men går du for utgaven med størst batteri må du opp i 382.900 kroner. Da kommer lakkvalg og eventuelt ProPilot Park-funksjon i tillegg.