Elektrisk Harley-Davidson er lansert

Motorsykkelprodusenten Harley-Davidson har hatt planer for elektrisk motorsykkel lenge. Nå har de avduket den første modellen på CES-messen i Las Vegas.

Den kalles Livewire, og har vært kjent lenge. Men det er først nå Harley-Davidson offisielt lanserer den, presenterer detaljene og åpner for forhåndsreservasjoner.

Livewire kommer til å leveres i 2020-modell til amerikanske kunder i høst. Den skal imidlertid også gjøres tilgjengelig gjennom Harley-Davidson-forhandlere i Vest-Europa i høst, uten at det sies noe om når de vil leveres. Her åpnes forhåndsbestillingene neste måned.

Denne modellen blir den første av en portefølje elektriske Harley-Davidson-motorsykler. Under CES-messen viser de frem nye elektriske konsepter, av det mer futuristiske slaget.

177 kilometer

Livewire går fra null til 100 på under 3,5 sekunder, takket være elektrisk motor. Det gjør at den også regenererer under oppbremsing, slik at batteriet lades.

Harley-Davidson LiveWire. Foto: Josh Kurpius

Rekkevidden er oppgitt til 177 kilometer. Hva batterikapasiteten er, har de ikke sagt noe om enda.

Livewire kan hurtiglades med en vanlig CCS-hurtiglader. Så langt har Harley-Davidson bare vist den frem med CCS-kontakten som brukes i Nord-Amerika, som har annen utforming enn den europeiske.

Det vil si at en motorsykkel solgt i USA ikke uten videre vil kunne hurtiglades på ladestasjoner i Europa. Men den europeiske varianten får selvsagt europeisk CCS-kontakt.

Internettilkoblet

En moderne motorsykkel har selvsagt en moderne skjerm i stedet for gammeldags speedometer. Så her får du all informasjonen du trenger på en 4,3 tommers trykkskjerm.

Motorsykkelen har datatilkobling over 4G-nett, slik at brukeren kan få tilgang til data fra motorsykkelen fra en egen app. Dette kan være ladetilstanden på batteriet, rekkevidde, ladetider og annet.

Om noen tukler med sykkelen når den er parkert, kan du få et varsel om dette samt hvor den befinner seg, i appen.

Livewire koster 29.799 amerikanske dollar, tilsvarende 255.000 kroner. Hva prisen blir i Norge er imidlertid ikke kjent.