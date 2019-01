Her er Bells futuristiske flytaxi med hybriddrift

Las Vegas: Hva skal vi kalle nyskapningen fra Bell, tidligere Bell Helicopter? Er Bell Nexus et fly, et helikopter, eller en drone?

Rotorene ser i det minste ut som en gigantisk drone, men det flys av en pilot og da er det ikke en drone. Om det er et fly eller helikopter kan man lure på, men svaret er at det er litt av begge deler. Det letter og lander vertikalt og når det flyr fremover kan alle de seks rotorene legges ned, slik at den lille vingen gir oppdrift. På den måten øker farten og drivstoff-forbruket går ned.

Svære greier: Hver av de seks viftene kjernner vi igjen fra små droner, men disse er veldig mye større. Foto: Odd R. Valmot

Hybrid

Dette er jo egentlig et velkjent prinsipp, som kalles VTOL - vertical-takeoff-and-landing - men ikke så mye med slike svære elektriske vifter som i denne. Bell kaller det en luftdrosje, og de er på langt nær alene om å utvikle slike. Her får de konkurranse fra Airbus og andre.

Selv om rotorene drives elektrisk, er dette en hybrid. Det har et stort batteri, men det er først og fremst en turbindrevet generator som skaffer strømmen. Ikke så miljøvennlig ennå, altså. Men mer stillegående og med lengre rekkevidde enn batteridrevne konkurrenter som utvikles. Rekkevidden oppgis fra 550 til 800 kilometer, og det er jo svært bra.

Konseptmodell

Hvor lang tid det vil ta før en lufttaxi som Bell Nexus kommer i salg er det ingen opplysninger om. I hvert fall ikke dagen før messen åpner her i Las Vegas.

4+1: Det er plass til fire passasjerer i tillegg til piloten i kabinen. Foto: Odd R. Valmot

Sannsynligvis vil ikke Nexus settes i produksjon. Dette er et samarbeid mellom Bell og flere andre selskaper, og er først og fremst ment å være en konseptstudie. Men at det ikke vil ta så mange år etter 2020 før vi ser lignende i luften og på markedet er nok trolig.

Dette er et deilig nytt marked som frister alt fra fly- til helikopter- og droneprodusenter.

Sannsynligvis er det enklere å lage autonome systemer i luften enn på veien, så hvor lenge slike doninger vil ha med seg en pilot er nok mest opp til luftfartsmyndigheter.

