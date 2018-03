Tar av som et helikopter, flyr som et fly

Wingtra One er dronen som tar av som et helikopter, men flyr som et vanlig fly. Det skal gjøre den spesielt energieffektiv, og egnet til å kartlegge store områder på kort tid. Wingtra opplyser selv at dronen kan kartlegge 1,3 kvadratkilometer på 1 time, med en nøyaktighet på 0,93 centimeter.

Dette kan blant annet gi grunnlaget for omfattende og høyoppløste 3D-bilder, med en rekke ulike bruksområder.

