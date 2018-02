Studentene laget drone som både flyr og dykker

Tidligere har vi skrevet flere saker om droner som flyr og droner som opererer under vann.

Dette time-lapse-bildet viser hvordan Eagleray XAV propellerer ut av vannet og opp mot himmelen. Foto: North Carolina State University/ Teledyne Technologies

Eagleray XAV er imidlertid en ja takk, begge deler-drone.

Ingeniørstudenter ved North Carolina State University (NCSU) har, i samarbeid med Teledyne Technologies, utviklet det de beskriver som en krysning mellom et fly og en ubåt.

Dronen veier 5,7 kilo og har et fast vingespenn («fixed-wing») på 1,5 meter. Den 1,4 meter lange kroppen har elmotor og frontes av en propell som leder dronen gjennom både luft og vann.

– Vi valgte fastvinger i stedet for multi-rotor vinger på grunn av enkelhet og effektivitet, sier Warren Weisler, maskiningeniørstudent ved NCSU, til TU.

Dronen er beskrevet i en forskningsartikkel publisert i IEEE Journal of Oceanic Engineering.

Vingene fylles med vann

Vingene og deler av flykroppen fylles med vann ved dykking, og dreneres når dronen tar av. Det bidrar til at dronen har svært lite oppdrift under vann. Mens den befinner seg under overflaten, vender dronen seg horisontalt og skyter opp av vannet. Dermed trenger ikke dronen en horisontal rullebane for å ta av.

Flykroppen er laget av aluminium, mens vingene og halen består hovedsakelig av kompositt og karbonfiber. Flykroppen har en vanntett del med plass til elmotoren og ledninger. Et batteri sørger for energi til henholdsvis motor og servoer, mens et annet driver datamaskinen, sensorer og antenner.

Topphastigheten i lufta er på 22 m/s. Under vann er den på 1,2 m/s. Foto: North Carolina State University/ Teledyne Technologies

Dronen kommuniserer trådløst på 433 og 900 MHz, men har også mulighet til å operere autonomt.

– Foreløpig dykker ikke dronen dypere enn fem meter, for å opprettholde radiokommunikasjon ved testene. Med enkelte modifikasjoner og mer autonomi tror vi det er mulig å gå mye dypere, sier Weisler.

Propellen drives av en elmotor som går på batteri. Foto: North Carolina State University/ Teledyne Technologies

For å observere dyreliv

Dronen når en topphastighet på 22 m/s i lufta, men ikke mer enn 1,2 m/s under vann.

Et tenkt bruksområde for dronen er å overvåke og følge dyreliv. For eksempel kan den følge en flokk delfiner, både ved hurtig bevege fra lufta og ved stasjonær tilstand i vann.

– Dronen gjør det mulig å kjapt flytte undervannssensorer som sonarer og kameraer fra sted til sted, ved å bruke luftrommet, sier Weisler.

Han forteller at dronen kan skaleres til ønsket størrelse.

– Potensielt kan den skaleres slik at den kan ha rom for mennesker. Man får imidlertid flere utfordringer ved å implementere livsstøttesystemer, sier Weisler.