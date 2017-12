En selvflygende drone skal frakte gods og lande på sjøen

Det begynner å bli lenge siden sjøfly var hverdagskost. Noen steder brukes de fremdeles til transport av folk og gods til avsidesliggende strøk, med er det neppe sannsynlig at det blir noen stor kommersiell sjøflysatsing noe sted med det første.

For i motsetning til vanlige fly, er sjøfly tross alt langt mer utsatt for dårlige værforhold.

Men de har fordelen at de kan lande stort sett overalt hvor det er vann, noe som kan være en fordel for autonome bevingede droner. Slike kan komme til å frakte store mengder gods i fremtiden. Det kan gi en fraktrevolusjon.

109 tonn gods i et autonomt sjøfly

Oppstartsselskapet Natilus har siden 2014 jobbet med å utvikle en slik drone som skal kunne frakte 109 tonn gods, skriver IEEE Spectrum.

En sjøflydrone skal kunne frakte gods fra USA til Kina til halve prisen av hva det koster med fraktfly. Illustrasjon: Natilus

Det skal gi flere fordeler, skal vi tro Natilus. Gitt en jetfuel-pris på 6,5 kroner per liter, vil frakt av 90 tonn gods koste 1,07 millioner kroner mellom Los Angeles og Shanghai.

Til sammenligning vil det samme godset koste det dobbelte å frakte med et Boeing 747 fraktefly. Med skip vil det koste 502.000 kroner å frakte godset. Sjøflydronen er altså midt i mellom på pris.

Men det skal gå mye raskere å sende godset. Der et skip bruker 504 timer, skal dronen bruke 30 timer på å krysse Stillehavet. Det er tregere enn et vanlig fraktefly, som bruker 11 timer, men samtidig et alternativ som gjør det mulig å sende for eksempel ferskvarer til halve prisen.

Dronen vil i likhet med skipet kunne lastes og losses ved en havn.

Les også: Dette droneflyet lander på vegger

Tester prototype neste år

Natilus har allerede bygget en prototype med et vingespenn på ni meter. Denne skal testes i San Francisco-bukta i 2018. Her skal egenskaper på vannet og i lufta undersøkes. Deretter skal de teste dronen i lufta.

De første testene skal være fjernstyrte, og ikke autonome. Dette vil først komme senere.

Natilus bygger en prorotype som skal testes i California. Foto: Natilus

Neste steg er å konstruere en mindre drone som kan frakte to tonn, noe Natilus planlegger å sette i produksjon før 2021. Denne skal imidlertid fly inn og ut av flyplasser, og gjøre flyfrakt mulig på strekninger dette ikke er lønnsomt i dag.

Målet er på sikt å selge sjøflydroner til fraktselskaper som UPS og DHL, og å sette i gang en omveltning av fraktmarkedet. Dronen skal være billigere å kjøpe og drifte enn tradisjonelle fraktfly.

Det er også mindre risiko involvert. Siden det ikke er folk om bord, vil det kun være snakk om tap av verdier om dronen styrter over havet, eller må slippe lasten.

Slike droner kan dessuten åpne for internasjonal distribusjon av varer fra steder som i dag ikke har internasjonale flyplasser. Alt som trengs er en havn.

Les også: Her utføres den første droneinspeksjonen offshore

Uklart hvor stort potensialet er

Men hvor stort markedet er for disse dronene er usikkert, ifølge Hans Heerkens, styreleder i Platform for Unmanned Cargo Aircraft (PUCA). Organisasjonen jobber med å undersøke mulighetene i slik teknologi.

Til IEEE Spectrum sier Heerkens at ubemannede droner først og fremst har et effektivitetsfortrinn når de er små, og at han ikke ser store fordeler i store droner slik Natilus' sjøflydrone.

I forbindelse med en konferanse for ubemannede fraktdroner tidligere i år sa Heerkens at slike fartøy har potensial til å endre verdens transport. Han mener ubemannede fraktdroner kan gjøre med gods det samme som internett gjorde med informasjon, ved at man kan formidle fra hvor som helst til hvor som helst.