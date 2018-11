Elektrisk Harley og fartsmonster med 450 kilometer rekkevidde

Det er ikke bare biler og båter som skal elektrifiseres. Motorsyklene introduseres også for elmotor og batterier.

Elmotorsykkel er ikke noe nytt i seg selv, men det ser ut til at det er i ferd med å akselerere. I forbindelse med motorsykkelmessen EICMA i Milano i Italia denne uken, har det blitt vist frem en rekke nye modeller og konsepter.

Husqvarna EE5 er en minisykkel for de aller yngste. Foto: Husqvarna Motorcycles

For eksempel har Husqvarna lansert en elektrisk mini-terrengsykkel for de aller yngste motorsyklistene. EE5, som den heter, er utstyrt med 5 kilowatt motor og skal være i stand til å konkurrere med tilsvarende 50 kubikk-sykler.

Batteriet på 907 wattimer – altså en knapp kilowattime – skal være nok til to timers kjøring for en nybegynner, eller 25 minutter i høy hastighet, avhengig av terreng. Kommer i salg neste sommer, men prisen er ikke offentliggjort.

Harley Davidson LiveWire. Foto: Josh Kurpius/Harley Davidson

Viser frem elektrisk Harley

I den motsatte enden av skalaen finner vi Harley Davidsons LiveWire. Dette er en motorsykkel for de store, som skal komme i salg neste år.

Sykkelen er ikke lansert her, men den siste prototypen blir vist frem.

Spesifikasjonene er heller ikke fastsatt, men skal inkludere 74 hesters elektromotor og omtrent 7 kilowattimer batteri.

Dette er imidlertid spesifikasjoner som ble kjent i 2014, og som muligens har endret seg siden den gang. Priser skal presenteres januar neste år.

Les også: Denne snøskuteren går på strøm

Ducati MIG-RR

Et sted imellom de to befinner Ducati seg. Den etablerte gamle italienske motorsykkelprodusenten, som eies av Lamborghini, har lansert en elsykkel.

Ducati MIG-RR er en elsykkel. Foto: Davide Longo/Ducati

Ducati MIG-RR, som den heter, er imidlertid langt fra den første tråsykkelen fra Ducati. De utvikler disse i samarbeid med verdens eldste sykkelprodusent, italienske Bianchi.

Det hele er ikke egentlig så langt fra Ducatis røtter. Deres første motorsykkel var i realiteten en firetakts bensinmotor for montering på vanlige sykler. Og elsykler er jo kort sagt bare sykler med batteri og elektromotor.

MIG-RR er en el-mountainbike i det øvre prissjiktet. Den har en 250 watts Shimano-motor med et dreiemoment på 70 newtonmeter. Batteriet har en kapasitet på 504 wattimer.

Rekeevidde og fart

Utover disse tre kjente merkene, lansererer en rekke mer eller mindre kjente og ukjente nye og gamle selskaper ulike elektriske tohjulinger.

Denne heter Bobber, og er et konsept som skal gi en smak på en kommende motorsykkel. Foto: Curtiss Motorcycles

Amerikanske Curtiss Motorcycles har vist frem elektriske konsepter før, og viser nå frem oppdaterte varianter. Deres Bobber er en elmotorsykkel med 450 kilometer rekkevidde, med en motor som med 140 kilowatt effekt og et dreiemoment på 196 newtonmeter. Det skal gi en null til hundre-tid (0-60 mph) på 2,1 sekunder.

Ingen sedat moped, med andre ord. Curtiss har tidligere vist frem konseptet Zeus, men den var angivelig basert på utdatert teknologi. Bobber skal få nytt batteri, ny motor, og annen ny teknologi.

Et annet motorsykkelmerke med østblokkrøtter er Čezeta, som ble grunnlagt i Tsjekkosloviakia i 1957. De har laget en ny elektrisk scooter, kalt 507, som skal lages i 2000 eksemplarer.

Se også: Unik motorsykkel med avløst bakhjul og elmotor i felgen

Čezeta type 506 er en retromoped som får nytt liv som elektrisk scooter. Foto: Čezeta

Retro

Designmessig er det ingen tvil om at den har 50-tallsrøtter, men teknologisk skal den være svært moderne.

Produsenten skriver at den har verdens kraftigste navmotor, som i kombinasjon med et 6 kilowattimers batteri gir en rekkevidde på 12 til 15 mil.

Det kommer an på hvilken versjon man velger, da den kommer i to versjoner med ulik ytelse. Dette er uansett en moped, og har dermed toppfart på 42 kilometer i timen.

Smart-MC

Speilene er i realiteten to Samsung Galaxy A8. Foto: Mannonimarcello/Energica

Om det er nye løsninger som interesserer mest, er samarbeidet mellom Energica og Samsung kanskje det mest oppsiktsvekkende. Konseptet Bolid-E er «smart-motorsykkel» som snakker med Samsungs Galaxy Watch, og har smarte speil som i realiteten er to Samsung smarttelefoner.

Denne motorsykkelen er utstyrt med Samsung-teknologi. Foto: Mannonimarcello/Energica

Disse smarttelefonene er proppet med sensorer og kameraer, som gjør det mulig å presentere ulik informasjon utover bare å fungere som speil. For eksempel kan sanntidsvideo analyseres kontinuerlig for å advare føreren om mulige farer og hindringer.

Smartklokken kan brukes til å sjekke batteristatus, og lagrer kjørecomputerdata. Så lenge man har klokken på armen, vil den fungere som nøkkel.

Hvorvidt samarbeidet vil føre til et produkt som faktisk kan kjøpes, gjenstår å se.

Eller vises det en rekke andre elektriske konsepter, innen alle motorsykkelklasser. At det er snakk om konsepter betyr stort sett at eventuelle produkter er et godt stykke unna motorsykkelforhandlerne.

Trenden er uansett tydelig. For i Asia er det stadig flere scootermerker som blir elektriske. Italienske Piaggio har også lansert en elektrisk Vespa, som kan forhåndsbestilles nå. Den har en rekkevidde på 10 mil, og lades på 4 timer.