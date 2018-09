Den unike motorsykkelen har navløst bakhjul og elmotor i «felgen»

Den har ikke nav, og men en helt unik felgmotor. Finske RMKs kommende elmotorsykkel skal vinne kunder med særegen design. Nå håper man å få teknikken godkjent for offentlig vei.

Segmentet med elektrifiserte sykler, mopeder, samt motorsykler, vokser enormt og nye modeller lanseres på løpende bånd. Og snart kommer det en finsk aktør med i mc-gjengen, nemlig RMK.

RMKs elektriske motorsykkel går under navnet E2, og har på bare ett år gått fra tegnebrettet til prototypstadiet.

Når det kommer til til ytelsen, loves det en toppfart på 160 km/t og en rekkevidde på 200–300 kilometer, avhengig av hvilket batteri man velger.

Men den store nyheten er ikke tallene – men bedriftens unike design og motor.

Bakhjulet er navløst, og i stedet for en ordinær felg har man en integrert inn en elmotor her.

– Selve sykkelen er en bastard av en naken sportssykkel og en type Harley-Davidson. Den ser jo litt ut som en sportssykkel, men det er det ikke, sier gründeren av RMK, Teemu Saukkio, i et intervju med EVnerds.

Spesielt design

Men man stoppet ikke der. I stedet for å prøve å skjule at det er en elmotorsykkel, valgte man å forsterke elektrifiserings-designen. Dette ble gjort ved at kablene ligger utenpå og er skrikende oransje. Et stilgrep som man kan stille noen praktiske spørsmålstegn ved. Steiner og annet kan forårsake skade på de nakne kablene, og det å ha strømførende kobber eksponert er kanskje ikke spesielt helsebringende..

Bedriften har søkt om patent for motordesignen sin, som de forøvrig ikke har avslørt altfor mye om. Men sykkelen skal kunne levere 50 kW og 320 Nm.

I stedet for en ordinær felg har man en integrert inn en elmotor. Foto: RMK

Nå er planen å la prototypene gjennomgå alle mulige tester før de setter i gang serieproduksjon. For tiden er målet å ha dette klart til neste sommer – for deretter i starten å bygge 50–150 E2-sykler årlig. Men å komme hele veien dit er ingen enkel prosess.

Først må de oppfylle regelkravene i EU for å i det hele tatt kunne kjøres på offentlig vei – og deretter kommer det kinkige spørsmålet om finansiering.

Den første offentlige visningen av elmotorsykkelen vil skje på motorsykkelmessen MP19 som går av stabelen i februar 2019 i Helsingfors.

Artikkelen ble først publisert på NyTeknik.se