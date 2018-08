Solcellene gir tre mil – så trår den tyske elbilen til

Det ser ikke ut til at Tyskland klarer å nå sin målsetting om å ha en million el-kjøretøy på veiene til og med år 2020, men snart kommer München-baserte Sono Motors til å bidra til å forbedre statistikken. For to år siden presenterte de sitt konsept ”Sion” – en elbil dekket av 7,5 kvadratmeter solcellepaneler. Ifølge gründerbedriften skal de begynne produksjon av bilen neste år, og tyskerne har allerede fått inn mer enn 6.500 ordrer.

‘Sion’ kommer til å ha en rekkevidde på 250 kilometer, men de 330 solcellene skal alene kunne levere 30 kilometers kjøring.

Med batterier forventes produksjonsmodellen til å veie 1,4–1,6 tonn. De 330 integrerte solcellene sitter på panseret og taket, men også bak og på sidene av bilen. Sono Motors hevder at de «under de rette forholdene» skal generere så mye energi at de av egen kraft kan levere 30 kilometers kjøring. Produsenten kaller systemet ‘viSono’. Solcellene dekkes av polykarbonat som beskytter dem mot støt og naturelement.

Kan levere strøm

Den totale rekkevidden for el-kjøretøyet oppgis til 250 kilometer, og batteriet skal kunne hurtiglades – opp til 80 prosent på 30 minutter. Sion kan også levere elektrisitet og dermed benyttes som en mobil kraftreserve. Via en standardkontakt kan bilen lade enheter opp til 2,7 kW – og med en type 2-kontakt klarer den enheter opp til 7,6 kW.

Instrumentpanelet viser både hvor mye kraft det er igjen på batteriene, og også det antall kilometer som har blitt generert av viSono-systemet. Etter ett døgn overføres de til den totale summen av gjenstående kilometer. Et av de mest unike elementene i kupeen er bilens luftfiltreringssystem ‘breSono’ som bruker mose. De døde plantene skal kunne håndterer opp til 20 prosent av alle små støvpartikler.

"Fullverdig kjøretøy"

Bilens interiør er enkelt, og kanskje litt bohemisk – men produsenten understreker at Sion har samme egenskaper som en «vanlig» modell.

– Vi har setevarmer, det finnes airkondisjon og et stort infotainmentsystem hvor man kan koble til mobilen interaktivt. Det betyr at man i virkeligheten har et fullverdig kjøretøy som samtidig er veldig enkelt – uten noen kruseduller, sier Laurin Hahn, medgründer av Sono Motors til Autonews.

Om du velger ikke å kjøpe ut batteriet, så kommer inngangsprisen for en Sion til å ligge litt i overkant av 166.000 svenske kroner. Hvis du velger å kjøpe ut batteriet koster det drøyt 40.000 kroner.

Artikkelen ble først publisert på NyTeknik.se