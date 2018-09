Denne fossil-Audien er blitt "teslafisert"

I Russland prøver våpenprodusenten Kalashnikov å utkonkurrere Teslas superbiler med en elektrisk og modernisert utgave av en gammel sovjetisk hatchback fra 1970-tallet med navnet «Izh Kombi».

I USA er finanstilsynet i ferd med å innlede en granskning av Elon Musks Twitter-melding om at han kanskje vil kjøpe tilbake Tesla-aksjer for 420 dollar stykket, og dermed ta selskapet av børsen.

I styrerommene hos Tesla leter medlemmene etter en person som kan fungere som nestkommanderende og lette noe av presset fra skuldrene til Elon Musk.

2018 har inntil videre budt på endringer og motstand fra uventede steder for en som heter Elon Musk. Og nå kan den teknologisk visjonære fysikeren og aktive gründeren konstatere enda en ny Tesla-utvikling, som neppe faller ham i smak.

Men denne gangen skjer tingene i den mer bisarre avdelingen.

I USA har nemlig noen mekanikere begynt å benytte Teslas batterier og motorsystemer på måter som Musk neppe hadde regnet med.

En del mekanikere utstyrer fossildrevne biler med velprøvde, effektive motorer — som for eksempel Audi S5 — med de lydløse og strømslukende delene fra en Tesla S P85. Altså en fullstendig ombygging av en bensindreven bil til en elbil.

Slike biler ble vist fram under arrangementet Supercharged Sunday i New York i begynnelsen av august.

Et halvt års ombygging

En av de ombygde modellene som vakte mest oppsikt, var nettopp en Audi S5 ombygd av Samuel Polyak. Ombyggingen har tatt ham seks måneder, og den inkluderer blant annet en montasje av tre av Teslas litium-ion-batterier foran og de resterende 13 batterier bak.

«Dette er enda en jobb som jeg har gjort,» sier Samuel Polyak til en beundrende forsamling.

Kanskje er dette et unødvendig forbehold. For Samuel Polyak, som er mekaniker i sitt eget selskap, Polykup, har i fire år levd av å bygge el-versjoner av fossilt drevne biler — for eksempel en Mazda MX3 fra 1990-tallet.

«Det er på tide at vi alle går over til elektrisk», som det står på nettsidene til Polykup.

«På Polykup forvandler vi gårsdagens biler med forbrenningsmotor til morgendagens strømdrevne. Alle forbrenningsmotor-komponenter fjernes, og byttes ut med elektriske komponenter etter kundens ønsker.»

I videoen her kan du se Samuel Polyak vise og fortelle om alle de tekniske detaljene og utfordringene ved ombyggingen av en Audi S5 til en kamuflert Tesla.

Artikkelen fortsetter etter videoen: Bygde sin egen Tesla

Bet du deg merke i begeistringen og de teknisk innsiktsfulle spørsmålene fra personen som filmet videoen? De kommer fra amerikanske Richard Benoit. På YouTube kaller han seg for Rich Rebuilds, og han betegner seg selv som «Doctor Frankenstein of Teslas».

Richard Benoit er ikke ingeniør, og hadde ingen større forhåndskunnskaper om bil da han for noen år siden besluttet seg for å sette sammen en Tesla selv.

«Jeg var på utkikk etter en Tesla, men syntes at prisene var altfor høye. De starter på1 over 650 000 kroner, og det er dustete. Jeg så tilfeldigvis en på nettet, men den hadde vært utsatt for en vannskade. Jeg tenkte: «Hvor vrient kan det være? Du hiver den bare ned i en pose med ris,» forteller Richard Benoit til Vice Motherboard.

Prosessen viste seg å være vanskelig. Men Richard Benoit klarte å skru sammen en Tesla selv, nesten helt fra bunnen. Det gjorde han ved å i tillegg finne skrotede reservedeler som var til salgs, deler liggende på bilhoggerier eller ved å kjøpe opp utslitte eller utbrente Teslaer.

Hele denne reparasjons- eller fikse-prosessen har Richard Benoit dokumentert på video, og dette har blitt til en ganske severdig minidokumentar.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på ing.dk.