På kveldens generalforsamling i Tesla skal aksjonærene ta stilling til om de ønsker å gjeninnføre den enorme lønnspakken til selskapets øverste sjef.

I et forsøk på å få flest mulig av aksjonærene til å delta, har Tesla lansert et lotteri der 15 investorer som stemmer, blir tilfeldig valgt ut og får besøke Teslas anlegg i Austin i Texas, med personlig omvisning fra Elon Musk.

Torsdag skriver Musk på X at han har aksjonærenes støtte «med bred margin». Også flytting av hovedkontoret har flertall blant aksjonærene, ifølge Musk.

Lønnspakken til en verdi av 44,9 milliarder dollar fikk et kraftig skudd for baugen da en dommer i Delaware avviste den. Derfor er det nå opp til selskapets aksjonærer å avgjøre om Musk skal motta en hyggelig lønnssjekk.

Musk har truet med å ta med Teslas KI-forskning til et annet selskap, hvis Tesla-eierne stemmer nei.

Oljefondets nei

Flere av de store investeringsselskapene som eier større andeler i selskapet, har ikke ønsket å uttale seg før torsdagens avstemning. Det gjør at det norske oljefondet skiller seg ut, de har flagget sitt synspunkt tydelig.

– Vi mener at lønnspakken er uforholdsmessig høy, med for stor utvanning av aksjonærene, og den har feil struktur i forhold til hva som er mål for utbetaling, skrev direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet, Carine Smith Ihenacho, i E24 på lørdag.

Det er ikke første gang Norge er i klinsj med Tesla-sjefen. Lønnspakken ble først behandlet i 2018, også da stemte oljefondet nei. Pakken ble vedtatt med det som ifølge Tesla-styremedlem Robyn Denholm var 73 prosent av stemmene. Det er nettopp denne pakken som Tesla-eierne vedtok, som dommeren i Delaware stanset.

– Selv om vi setter pris på den betydelige verdien generert under Musks ledelse siden 2018, er vi fortsatt bekymret for den totale størrelsen på pakken, skriver oljefondet i sin begrunnelse for nei-stemmen.

Ventet å vedtas

Tross oljefondets kritiske røst er det ventet at pakken blir godkjent. Handels- og jussprofessor Erik Gordon ved Universitetet i Michigan mener det er sannsynlig at privatpersonene, som utgjør over 50 prosent av eierandelen i selskapet, vil stemme ja.

Selv om Norge stemmer nei, kan de indirekte være med på å innføre pakken. Oljefondet har stemt ja til å endre Teslas juridiske adresse fra Delaware til Texas.

Grepet blir ansett som et mulig juridisk krumspring for å komme seg unna dommen i Delaware, hvilket muliggjør en realisering av Musks gigantiske lønnspakke. Tesla har riktignok uttalt at de ikke ønsker å bytte adresse.

Skulle imidlertid Texas bli selskapets juridiske hjem, og selskapets advokater får papirarbeidet i orden fort nok, kan dette så tvil om dommen i Delaware. Da vil gjeninnføringen av Musks lønnspakke muligens bli en sak for en Texas-domstol istedenfor.

Intens lobbykampanje

Til tross for at flere investorer, oljefondet inkludert, har gått ut mot den heftige lønnsutbetalingen, har Tesla drevet en intens lobbykampanje for at eierne skal stemme ja.

– Bare to dager igjen til å beskytte og sikre vekst i din investering i $TSLA ved å stemme for gjeninnføring av lønnspakken fra 2018, skrev selskapet på X/Twitter tirsdag.

Selskapet påstår at lønnspakken har gitt Musk insentiv til å skape verdier for over 735 milliarder dollar for aksjeeierne.

– Fordi Delaware-domstolen trakk avgjørelsen din i tvil, har ikke Elon fått betalt for noe av sitt arbeid for Tesla de siste seks årene, som har bidratt til å generere betydelig vekst og aksjonærverdi. Det slår oss og de mange aksjonærene som vi allerede har hørt fra som grunnleggende urettferdig, og i strid med viljen til aksjonærene som stemte for det, skriver styremedlem Denholm i et brev til aksjeeierne.

Musk eier kun 13 prosent av Tesla-aksjene, etter at han solgte en stor del av sin andel for å kjøpe Twitter, nå kjent som X. Tesla-sjefen har bedt Tesla om en 25 prosents eierandel. Skulle han ikke få det, har han sagt at han ønsker å lage andre produkter, utenfor selskapet.

Torsdagens avgjørelse kan bli et veiskille for Musk og Tesla. Men skulle lønnspakken bli godkjent, er det heller ikke da sikkert at en av verdens rikeste menn blir enda rikere. Det avhenger helt av om advokatene hans klarer å få den gjennom rettsvesenet, enten i Delaware eller i Texas.