– CO2-avgiften har en hensikt, nemlig å få flere over på grønne alternativer. Men når de alternativene ikke er på plass, kan vi ikke dytte næringen over ende, fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) til NTB.

I forslaget til statsbudsjett, som kommer mandag, setter regjeringen av 500,4 millioner kroner til CO2-kompensasjonsordningen for fiske i nære farvann.

Dermed økes ordningen med 153,6 millioner kroner, tilsvarende økningen som ble gjort i CO2-avgiften i 2024.

Mangler teknologi og infrastruktur

Regjeringen har gradvis økt CO2-avgiftene på drivstoff, og målet er å bidra til grønn omstilling. Men fiskeriministeren sier at det er for tidlig for næringen å gå over til lavutslippsfartøy nå.

– Det finnes ikke teknologi som er moden eller tilgjengelig. Og vi har heller ikke ladeinfrastruktur på plass langs kysten. Derfor må vi gjøre tiltak som sikrer lønnsomhet og holder i gang aktiviteten i kystsamfunnene, våre, sier hun.

Næss påpeker at fiskerinæringen er inne i en krevende periode, med lavere kvoter på torsk, sei, hyse og sild. I tillegg har utgiftene økt kraftig.

– Vi skal gjøre det vi kan for å bidra til at fiskerinæringen kommer seg gjennom den krevende tiden, sier Næss.

– Er dette bidraget nok?

– Det må nok tenkes bredere, for dette rammer hardt. Vi har allerede ulike tiltak som det jobbes med, både kortsiktige og langsiktige. Men dette er altså ett av flere tiltak som skal bidra i en krevende situasjon.

– Trår vannet

Senterpartiets næringspolitiske talsperson, Willfred Nordlund, sier næringen ønsker å omstille seg.

– Men hvis du ikke har teknologi tilgjengelig, såer det jo rart om du skal bli rammet av nye krav, sier han.

– Økte avgifter på drivstoff rammer jo fiskeriflåten hardt, særlig når du har kvotenedgang. Det kan føre til at du må gå lenger ut på havet for å få tak i den fisken du skal ha, påpeker han.

Fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Runar Sjåstad, avviser at de har lagt bort intensjonene om å få til en grønn omstilling også innenfor fiskeflåten.

– Vi tenker i mange spor. Men dette er på en måte å trå vannet i en vanskelig situasjon, hvor vi heller ikke har teknologi og infrastruktur på plass, sier han.