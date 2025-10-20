Klimaskatt på internasjonal skipsfart utsatt

Forslaget ble først vedtatt i april, da IMOs medlemsland med klart flertall stemte for å innføre bindende krav om å kutte utslippene av klimagasser.

Den avstemningen var imidlertid ikke endelig, og en ny avstemming skulle holdes fredag.

Nå utsettes den til neste år etter at et flertall av medlemslandene i IMO stemte for dette.

Skatten har imidlertid ført til intern splittelse i IMO, og flere oljeproduserende land har uttrykt bekymring for de økonomiske ringvirkningene. USA har truet med å sanksjonere land som støtter opp om den. De trakk seg også fra forhandlingene som ledet opp til avstemmingen i april.

Kaotiske forhandlinger

I forkant av den planlagte avstemmingen fredag, kalte en russisk delegat de pågående forhandlingene for kaotiske.

Norge ledet forhandlingene om klimakrav og spilte en sentral rolle i utviklingen av regelverket.

Forslaget til skatten, som kalles Net-Zero Framework, tar sikte på å redusere CO2-utslipp fra en sektor som står for rundt 80 prosent av verdenshandelen og nær 3 prosent av de globale utslippene.

Forslaget innebærer at internasjonal skipsfart skal være klimanøytral innen 2050.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier at regjeringen har jobbet lenge for å få på plass denne avtalen, og at en utsettelse nå bare skaper usikkerhet. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn,NTB

– Svært skuffende

– Dette var ikke det resultatet vi ønsket oss. Vi har jobbet lenge for å få på plass denne avtalen, og utsettelse nå skaper bare usikkerhet. Globale problemer trenger globale løsninger. Den klimaavtalen som lå på bordet, var gjennomarbeidet og god og en beslutning mange har ventet på, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i en pressemelding.

Han understreker at klimakrisen er reell og økende, og at vi trenger mer – ikke mindre – internasjonalt samarbeid.

Norges Rederiforbund har lenge vært en tydelig forkjemper for globale løsninger fremfor nasjonale og regionale særregler. Forbundet er også skuffet over beslutningen.

– Dette er et alvorlig tilbakeslag for det internasjonale klimaarbeidet i skipsfarten. IMO NZF er et viktig forslag for å sikre global regulering av utslipp. At det ikke ble vedtatt nå, er svært skuffende, og vi forventer at medlemslandene bruker tiden det neste året til å finne en løsning, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide i en pressemelding.

I Sjøfartsdirektoratet, som har fulgt møtet i London, er det også skuffelse:

– Fra vår side mener vi dette er uheldig og at den internasjonale skipsfarten i dag hadde en mulighet til å gjøre et historisk viktig klimavedtak, sier sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. Han håper imidlertid at utsettelsen kan føre til et positivt vedtak.

– Stor seier

USAs utenriksminister, Marco Rubio, gikk ut i sosiale medier for å uttrykke støtte til utsettelsen. Han sier at Trumps lederskap forhindret en stor skatteøkning for amerikanske forbrukere.

– Dette er en stor seier, skriver Rubio på X.

En talsperson for EU-kommisjonen sier imidlertid at selv om utsettelsen var «beklagelig», forblir blokken forpliktet til å sikre et «ambisiøst, vitenskapsbasert globalt rammeverk som vil sette internasjonal skipsfart på en klar vei mot netto null klimagassutslipp innen 2050».