Sp vil stoppe all ny elektrifisering på sokkelen – kan få flertall

Mandag leverer Senterpartiet et representantforslag i Stortinget om å stanse all ytterligere elektrifisering av sokkelen med kraft fra land.

– Senterpartiet er imot elektrifisering av sokkelen med kraft fra land. Både fordi det vil tappe Fastlands-Norge for kraft i en tid hvor vi trenger kraften vår mer enn noen gang. Og ikke minst fordi det vil føre til høyere og ustabile strømpriser for folk og bedrifter, sier Sps nye energipolitiske talsperson Maren Grøthe til NTB.

I vinter foreslo Senterpartiet nøyaktig det samme som de gjør nå.

Da saken var oppe til votering i mai, stemte Senterpartiet, Fremskrittspartiet, SV, Rødt, MDG og KrF for.

– Forslaget falt fordi Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet stemte det ned. Men nå har de partiene ikke lenger flertall i Stortinget, sier Grøthe.

Dersom alle partiene står fast på samme standpunkt som før sommeren, vil det nå være flertall for stans i elektrifiseringen.

– Jeg regner med at alle de partiene som stemte for dette forslaget i vår, fortsatt stemmer det samme, sier Grøthe.

– Dette vil vi ikke fortsette med

Kort fortalt handler elektrifisering om å trekke strømkabler ut til olje- og gassplattformene, og i stedet bruke strøm fra land til å drive dem. I dag drives installasjonene av gasskraftverk som slipper ut store mengder CO 2 .

Elektrifiseringen er omstridt, fordi den legger beslag på kraftressursene på land.

– Når det nå er et politisk flertall i Stortinget som er imot elektrifisering av sokkelen, så bør man jo kunne klare å gi et tydelig signal til næringen om at dette har vi ikke lyst til å fortsette med. Man må finne alternativ, sier Grøthe.

– Hva ønsker dere å gjøre i stedet for elektrifisering?

– Det finnes flere alternativ. Gasskraftverk med CCS, altså karbonfangst og lagring er et alternativ. Havvind er et alternativ. Men så er det også et alternativ å ikke gjøre noe på en del av de installasjonene dersom det er mest formålstjenlig, sier hun.

Grøthe mener spørsmålet om alternativ løsning må være opp til selskapene selv.

– Det største problemet her er at politikerne kommer så sent inn. Vi kommer jo ikke på banen før det foreligger en konsesjonssøknad. Da har oljeselskapene allerede inngått mange kontrakter, og vi politikere får valget mellom enten å påføre selskapene et økonomisk tap eller tappe fastlandet for kraft.

– Nå må vi sende et tydelig signal om at vi ønsker mer kontroll på kraften.

Flere elektrifiseringsforslag

Flere partier har allerede varslet at de kommer med forslag om elektrifisering når Stortinget mandag for alvor starter opp arbeidet igjen.

Søndag varslet Rødt at de vil ha omkamp for å stanse den omstridte elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya i Hammerfest. Dette var Stortinget nær ved å bli enige om i vår, men opposisjonspartiene klarte ikke å samle seg om et felles alternativ.

Det nye forslaget til Senterpartiet om å stanse all elektrifisering, handler om nye konsesjoner, og vil derfor ikke få innvirkning på Melkøya.

Tidligere har også Senterpartiet varslet en ny runde om elektrifiseringen av Haltenbanken. Men dette ser nå ut til å bli unødvendig. Før helgen varslet Equinor at de dropper planene om denne elektrifiseringen.

Begrunnelsen er at kostnadene blir for høye og at det nettopp er betydelig usikkerhet om den politiske viljen til å gjennomføre tiltakene.

– Jeg håper man klarer å legge fra seg politisk taktikkeri og klarer å samle seg mot elektrifiseringen, sier Grøthe.