Rødt vil stanse videre elektrifisering av Melkøya: – Vi skylder Finnmark det

– Vi mener det fortsatt er verdt å ta denne kampen, og vi mener vi skylder finnmarksvelgerne våre å gjøre det, sier Sofie Marhaug, miljøpolitisk talsperson i Rødt, til NTB.

Mandag legger hun fram fem forslag for Stortinget for å stanse den videre elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.

Da Rødt sammen med SV, MDG, Frp og Sp i vår prøvde å stanse det, fikk partiene akkurat ikke flertall.

Men med nytt Storting etter høstens valg har disse partiene flertall sammen, og flere av dem har signalisert at de fortsatt vil stanse elektrifiseringen av Melkøya-anlegget.

– Equinor må ta regningen

Marhaug har mest tro på et forslag som går ut på at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med alternativer til elektrifisering.

– Vi vet at det er ulike meninger blant dem som er imot regjeringens løsning. Derfor tror vi det er lettest å samle seg om noe som er teknologinøytralt.

Andre forslag handler blant annet om å be regjeringen på nytt vurdere gasskraftverk med karbonfangst og -lagring (CCS) og å avvise de foreslåtte vindkraftverkene.

Equinor fikk i 2023 grønt lys fra regjeringen til å elektrifisere gassanlegget, som betyr at gasskraftverket på anlegget blir lagt ned. Isteden driver man anlegget med kraft fra det vanlige strømnettet. Dette vil legge beslag på store deler av kraftoverskuddet i Nord-Norge.

Oljeselskapet er i gang med arbeidet og har tegnet kontrakter verdt flere milliarder kroner.

– Det er snakk om de største naturinngrepene i Finnmark noensinne. Men det handler også om kraften og hvem som skal betale for det. Vi mener at forurenser skal betale, og derfor må Equinor ta den regningen selv, sier Marhaug.

Hun påpeker også at elektrifisering med strøm fra land i denne saken strider med samiske interesser.

I august tapte Sametinget i retten etter å ha saksøkt staten. Sametinget ville også stanse elektrifiseringen av Melkøya. De mener saken berører samiske interesser og at de burde vært konsultert.

Samarbeider med «alle»

Elektrifisering av sokkelen har vært et stridstema i Stortinget. Alle regjeringens samarbeidspartier – Rødt, SV, MDG og Sp – kjemper mot regjeringen i disse sakene.

I forrige uke oppfordret Sp til omkamp om elektrifiseringen av Haltenbanken utenfor kysten av Trøndelag. Men det ble ikke nødvendig – for fredag kunngjorde Equinor at prosjektet droppes, dels på grunn av usikkerheten rundt den politiske viljen til å gjennomføre det.

Nå har både SV og MDG sagt at de vil støtte Rødts forslag for å stanse elektrifiseringen av Melkøya.

Frp vil per nå ikke si om de støtter Rødts forslag eller en omkamp om saken, men holder fast ved at de er imot elektrifisering av sokkelen med strøm fra land.

Heller ikke KrF og Sp vil ta stilling til forslagene nå, men sier begge at de er imot elektrifisering av Melkøya.

– Vi vil forhandle om dette i energikomiteen, og Rødt er villige til å samarbeide med alle partier når det kommer til sak. Velgerne i Finnmark ønsker ikke dette, og derfor mener vi det er verdt å ta en ny kamp for å finne andre løsninger, sier Marhaug.