Equinor-sjefen og energiministeren varsler fullt trøkk på norsk sokkel

– Det å kjempe mot en nedgang på en moden sokkel, vil kreve en av de største industrielle planene Norge noen gang har sett, etter min mening. Vi vet at det fortsatt er masse energi på bakken på norsk sokkel.

Det sa Equinor-sjef Anders Opedal da han tirsdag talte til Equinors høstkonferanse.

Han gjorde det klart at Equinor planlegger å holde produksjonen av olje og gass i Norge på 2020-nivået fram til 2035.

– Dette høres kanskje ut som «business as usual», men det er alt annet enn «business as usual», sa han.

Opedal viste til at 70 prosent av produksjonen i 2035 vil komme fra framtidige brønner og framtidige prosjekter.

– Vi planlegger å investere 60 milliarder kroner hvert år de neste ti årene, bore 250 letebrønner, 75 subsea-felt, mer enn 600 produksjonsbrønner. Dette er det neste kapittelet i historien til norsk sokkel, sier han.

Avviser MDG-forslag

En som går langt i støtte Equinors planer for de neste ti årene, er energiminister Terje Aasland (Ap).

– Vi skal fortsette å produsere og eksportere olje og gass så lenge Europa og verden trenger det, sa han ta han talte til konferansen.

Mens energitopper fra både innland og utlandet er samlet i Oslo for å diskutere olje og energi på Equinors høstkonferanse, pågår det forhandlinger i Stortinget om neste års statsbudsjett.

Der er Miljøpartiet De Grønne i krisestemning og krever en sluttplan for oljen. Aasland avfeier ideen og vil i likhet med Equinor jobbe for å holde oljeaktiviteten oppe.

Han understreker overfor NTB at det er ikke aktuelt å gå med på en sluttfaseplan for norsk olje- og gassproduksjon, slik MDG foreslår.

– Nei, altså, vi har vært veldig tydelige på at vi ønsker å utvikle olje- og gassaktiviteten vår med å være en langsiktig, stabil leverandør av energi til Europa. Det er fordel for Europa, det er fordel for Norge, det er en fordel for klima, og fordel på alle mulige måter – at vi faktisk holder stand på det.

Frustrert over ny Meløya-omkamp

Equinor-sjefen gikk også i rette med Stortinget, der det nok en gang foregår en omkamp om elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya i Hammerfest.

– Ikke misforstå meg, industrien vår i Norge er bygget på en åpen debatt og demokratiske prosesser. Men det tar en valgperiode å modne et prosjekt. Og en annen til å bygge det. Og så tar det tre til fem valgperioder å produsere.

Denne uken skal energikomiteen på Stortinget igjen behandle flere forslag om å stanse elektrifiseringen av Melkøya.

– Nå på torsdag skal Stortinget ha en høring om elektrifisering av Melkøya – igjen. Det er andre gang i år selv om prosjektet ble godkjent og startet for over to år siden, sier Opedal.

Regjeringen ga grønt lys til elektrifiseringen av Melkøya allerede i 2023. Prosjektet fikk også flertall i Stortinget tilbake i mai, og Equinor opplyser å ha bundet opp 10 milliarder kroner i prosjektet allerede.

MDG til Frp imot elektrifisering

Etter valget i høst er det nå et flertall i Stortinget mot elektrifiseringen av gassanlegget. Disse omkampene skaper hodebry for oljegiganten.

– Vi vil bygge industri, infrastruktur og lokalsamfunn. For å gjøre det, trenger vi forutsigbarhet, sier Equinor-sjefen.

Partiene som er imot elektrifisering viser blant annet til at det kan bidra til høyere strømpriser til de som bor i området rundt, men også at det krever store naturinngrep.

Sammensetningen av partier som er imot elektrifisering strekker seg fra Miljøpartiet De Grønne til Fremskrittspartiet.

MDGs energipolitiske talsperson Frøya Sjursæther vedgår det at det er en «interessant koalisjon», men sier at MDG og Frp har ulike innganger til denne diskusjonen.

– Når vi i MDG er ute og snakker med bedrifter, snakker alle om mangelen på kraft. Derfor bør vi ikke bruke den på elektrifisere oljefelt som vi ikke kan ha i framtiden, sier i en debatt på konferansen.