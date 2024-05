Mystiske gjenstander fra Romerriket forvirrer ekspertene Britiske amatørarkeologer har funnet nok et dodekaeder, et av de største i landet – i hvert fall hittil. For eksperter er disse artefaktene fra romertiden fremdeles et mysterium.

Ble den brukt til magi, ritualer eller kanskje i religion? De gamle romernes dodekaedre er ingen lett nøtt å knekke for arkeologene. Foto: Norton Disney History and Archaeology Group

Del Kommenter Charlotta von Schultz, Ny Teknik 4. mai 2024 - 19:39

En gruppe britiske amatørarkeologer i Lincolnshire i Storbritannia gravde sommeren 2023 fram en myteomspunnet gjenstand fra romertiden. Det er et hult dodekaeder, det vil si en geometrisk figur med tolv sider bygd opp av likesidede femkanter. Gjenstanden er laget av en kobberlegering og antas å være 1700 år gammel. Romerske dodekaedre i ulike størrelser er funnet i flere europeiske land. Funnet i Lincolnshire er det 33. i Storbritannia. Det er 12 cm høyt, veier 245 gram og er dermed et av de største som finnes i landet. Som andre dodekaedre fra Romerriket har det runde hull i forskjellige størrelser på de tolv sidene og små kuler i hjørnene. – Fantasien løper løpsk Hvorfor romerne laget disse gjenstandene, er fortsatt en gåte for ekspertene. Det er ingen kjente beskrivelser eller skildringer av dem i gamle romerske tekster. – Tross all forskning som er lagt ned i dodekaederet vårt, og i andre lignende gjenstander, har vi ikke kommet frem til hva det er. Fantasien løper løpsk når man tenker på hva romerne kan ha brukt dem til. Magi, ritualer, religion – vi får kanskje aldri svaret, sier Richard Parker, et av medlemmene i Lincolnshire-gruppen, til BBC. Amatørarkeologene i Lincolnshire skal fortsette utgravningene denne sommeren. Foto: Norton Disney History and Archaeology Group Vises for publikum Gruppen, som heter Norton Disney History and Archaeology Group, ber nå om donasjoner for å kunne fortsette utgravningen i sommer og forhåpentligvis finne flere ledetråder. Dodekaederet de fant i fjor vil bli stilt ut på Lincoln Museum. Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik