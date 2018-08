Elbiler må betale i bomringen i Bergen

I løpet av våren 2019 vil andelen elbiler bli så høy at de må betale bompenger i Bergen, skriver Bergens Tidende.

Det er allerede politisk vedtatt at elbiler må betale bompenger når andelen passerer 20 prosent, noe som er ventet å skje neste vår. I juni var den på 17,6 prosent.

Det blir under halv pris for passering. 20 kroner i rushtiden, og ti kroner ellers. Prisen for andre biler er 54 kroner i rushtiden og 29 kroner utenfor.

Før dette kan innføres må regelverket endres. Samferdselsdepartementet må også godkjenne at ordningene som innføres lokalt er gode nok.

Les også: Oslo har flere elbiler enn de andre byene til sammen

Mer kollektiv og mindre bil

Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti sier til Bergens Tidende at byen ikke har plass til alle bilene i byen, og derfor er mer opptatt av å få folk til å gå over til kollektivtransport, sykkel og gange.

I Oslo er det vedtatt at elbiler skal betale i bomringen. Dette vil skje neste år, og det skal koste 30 kroner om dagen for elbiler, ifølge NRK.

I tillegg har fylkestinget i Rogaland tidligere i år vedtatt at elbiler skal betale halv pris i alle bomstasjoner i fylket. Det er imidlertid ikke sikkert når vedtaket skal tre i kraft.