Oslo har flest elbiler – men ikke per innbygger

I går ble årets elbilhovedstad kåret under et arrangement under Arendalsuka. Bergen overtok tittelen etter Oslo som hadde den i fjor.

Det er ikke bare elbiltetthet som er kriteriet for å bli elbilhovedstad, ifølge Norsk elbilforening. Det er kommunens innsats for nullutslipp fra transport, mål, virkemidler og politisk vilje for å fremskynde overgangen fra fossil til elektrisk transport.

Ingen av byene som deltok var åpenbare vinnere, ifølge Elbilforeningens pressemelding.

Men det var neppe hipp som happ. For det er en del som skiller elbilstatus i de fire største byene som var med i konkurransen.

Det ble solgt klart flest elbiler i Oslo i løpet av første halvår. I rene tall ble det solgt nær 1000 flere elbiler her enn i de tre andre byene til sammen.

Ikke overraskende, når Oslo har mer enn dobbelt så mange innbyggere som den nest største byen. Samtidig er andelen den klart største, over 10 prosentpoeng høyere enn Trondheim.

Det er ikke enorme forskjeller på den totale elbilandelen i de fire største byene, men den er størst i Bergen. Her har også økningen fra juni 2017 til juni 2018 vært størst; 3,3 prosentpoeng.

I Oslo var økningen 3,2 prosentproeng, Stavanger 2,5 prosentpoeng og Trondheim 1,8 prosentpoeng.

Det er i tillegg flest elbiler per innbygger i Bergen, med Oslo på en tett andreplass.

Infrastruktur

Elbiler ved hurtigladestasjon. Foto: Eirik Helland Urke

Det er ikke vanskelig å få ladet bilene i noen av de fire største byene i landet, og det er ikke veldig store forskjeller.

To byer stikker seg imidlertid ut når det kommer til hurtiglading. Stavanger har klart færrest, og Trondheim klart flest hurtigladere sammenlignet med antall biler.

Oslo og Bergen har omtrent like mange elbiler per hurtiglader; henholdsvis 425 og 414.

Det er imidlertid flere som opplever ladekø i Oslo og Bergen enn i Stavanger, ifølge Elbilforeningens spørreundersøkelse Elbilisten 2018.

Andelen som opplever ladekø av og til eller oftere er 51 prosent i Stavanger og 54 prosent i Trondheim. I Bergen er andelen 60 prosent, mens den i Oslo er høyest med 64 prosent.

De fleste er ikke fornøyde med hurtigladetilbudet der de bor, viser undersøkelsen. Stavanger og Oslo peker seg særlig negativt ut her.

Normalladetilbudet i byene varierer også. Best er det i Oslo, og verst er det i Bergen, ifølge Elbilforeningen.

Det er ikke mange som er veldig fornøyde med normalladetilbudet noen steder. Minst fornøyde er de i Stavanger. Her oppgir 25 prosent at de er fornøyde. Deretter følger Oslo med 26 prosent, Bergen med 29% og Trondheim med 31 prosent.

Så mye vokser bestanden

Det blir stadig flere elbiler i de store byene. Fra juni i fjor til juni i år var det Stavanger som hadde den største økningen i prosent. I rene tall var det Oslo som økte mest.

Av alle bykommunene er det Oslo som har den største andelen elbiler i egen bilflåte. Her er 56 prosent av kommunens 1156 biler elbiler.

I Bergen er 30 prosent av kommunens 860 biler elbiler. I Trondheim er 35 prosent av 623 biler elbiler. Stavanger har elbilandel på 21 prosent av kommunens 406 biler.