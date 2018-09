Nå er det fastpris på lading hos Ionity

Bilprodusentenes ladenettverk Ionity er i ferd med å rulles ut i Europa. Og nå som antallet ladestasjoner så smått begynner å øke, har ladestasjoner som til nå har latt brukere lade gratis, begynt å ta betalt.

Ionity-lader utstilt i Stockholm. Foto: Marius Valle

Det koster nå 8 euro, 8 pund, 8 sveitsiske franc eller 80 kroner å lade. Det er samme pris hver gang, uansett hvor mye eller lite du lader.

En flat prisstruktur skal gjøre det enkelt å forholde seg til ladenettverket, og at du vet hvor mye det vil koste å lade hver gang. Sånn omtrent i alle fall. 8 euro er 78 kroner, 8 pund er 86 kroner, og 8 franc er 69 kroner.

Du betaler i lokal valuta på laderne, og starter lading ved å velge den aktuelle laderen i ladekartet på nettsiden Ionity.eu.

Dette er imidlertid bare et introduksjonstilbud, og hvordan prisene blir i fremtiden er ikke klart.

Hurtiglading Hurtiglading omfatter normalt sett all lading av elbiler med en effekt på over 40 kilowatt. Dette krever i de fleste tilfeller en egen ladestasjon som leverer likestrøm direkte til bilens batteri. De aller fleste hurtigladere som er bygget i Norge kan levere inntil 50 kilowatt. Noen få kan levere 120 kilowatt. Det er ventet at det skal bygges flere hurtigladere med 150–175 kilowatt effekt. Ionity bygger kun 350 kilowatt-ladere. Tesla har sitt eget ladenettverk, og kan ikke bruke Ionitys ladere. Tesla Supercharger leverer inntil 120 kilowatt til Teslas biler. Her får du den tekniske innsikten:

Hvordan virker hurtiglading

350 kilowatt

Laderne leverer en effekt på inntil 350 kilowatt. Det er ingen biler i salg som kan lade med slike effekter i dag. Ionity-stasjonene er utstyrt med vanlige CCS-kontakter, slik at alle biler med denne kontakten kan lade her.

I skrivende stund er det seks ladesteder i vanlig drift. Ingen av dem er i Norden, men det er en stasjon under testing i Aabenraa i Danmark, og en under bygging i Kjerlingland i Aust-Agder. Til sammen er det 16 stasjoner som er i drift eller under bygging.

Målet er å komme til 400 stasjoner innen 2020. Disse skal dekke europeiske hovedveier, og bygges med en snittavstand på 120 kilometer.

I Norge bygger Ionity ladestasjoner ved Circle K-stasjoner. Det skal i snitt være seks ladestasjoner ved hvert ladested.

Få vil kunne utnytte kapasiteten

Selv om det ikke finnes biler på markedet som kan lade med 350 kilowatt nå, velger Ionity en fremtidsrettet løsning ved å bare bygge slike hurtigladere. Den første bilen som kommer med mulighet for slik lading er Porsche Taycan.

Audis kommende E-tron og Mercedes-Benz EQC er blant bilene som typisk vil kunne nyte godt av Ionity-nettverket. Disse kan lades med henholdsvis 150 og 110 kilowatt.

80 kroner er for øvrig ikke en pris som er direkte avskrekkende med tanke på elbiler som ikke kan lades raskt.

Med en pris på 2,5 kroner per minutt, koster det like mye å lade for eksempel en e-Golf i 32 minutter på en vanlig 50 kilowatt hurtiglader.