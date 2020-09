Bug åpnet Tesla-ladere for alle elbiler

Teslas Supercharger-nettverk er forbeholdt Teslas biler, og vil ikke lade biler av andre merker.

Forrige uke ble det imidlertid kjent at alle biler med CCS-kontakt kunne lades på nye Supercharger V3-stasjoner i Tyskland.

Det hele startet med at noen hadde observert en Volkswagen e-Golf som ladet på en Tesla-ladestasjon. Andre modeller fra ulike bilmerker skal også ha blitt observert ladende på Tesla-stasjoner, skriver Teslamag.de.

At dette var en feil var egentlig helt åpenbart. Tesla Supercharger har ikke noe brukergrensesnitt på ladestasjonene sine. Brukeren skal bare koble sin Tesla til, og så vises all informasjon på skjermen i bilen.

Video fra Nextmove som demonstrerer lading på en rekke ulike elbiler fra andre merker på Tesla-stasjonen.

Det kreves dessuten at brukeren har knyttet et betalingskort til bilen sin i sin Tesla-profil, slik at ladingen kan faktureres, med mindre det er snakk om en eldre Model S eller X som har lading inkludert.

Resultatet var dermed at «fremmedlading» var gratis for de som forsøkte seg. Selv om Tesla kanskje kunne tenke seg å tilby til andre bilmerker en gang i fremtiden, er det nok heller usannsynlig at de vil gi vekk elektrisitet gratis. Særlig ikke når Tesla-eiere må betale.

Var en feil

Vi spurte derfor Tesla i Norge om hva som som foregikk, og om det var meningen at det skulle være slik, eller om det var en feil.

Deres norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland forteller at det var snakk om en feil, og at den er rettet.

Søndag hadde nyheten rukket å spre seg som ild i tørt gress, men Tesla var oppmerksomme på feilen, og gjorde endringer som igjen sperret andre biler ute. Søndag ettermiddag var festen over, skriver Teslamag.

Feilen oppstod bare på Teslas nye V3-ladestasjoner, som det ikke finnes mange av i Europa så langt. I Norge er det kun tre slike ladestasjoner.