Amerikansk muskelbil møter Stuttgarts elektriske monster

Om du vil ha en elbil du kan kjøre barna til barnehagen i og deretter kjøre rett på en bilsportbane, finnes det etter hvert noen alternativer.

Vi har sett på to slike biler. Den ene er Porsche Taycan Turbo S til rett under to millioner kroner, og den andre Tesla Model 3 Performance til rett over en halv million kroner.

Disse bilene er såpass ulike at det nesten ikke gir mening å sammenligne dem, så hensikten er ikke å finne ut om den ene er bedre enn den andre – det er nesten gitt på forhånd. Vi lurer likevel på om Porschen er fire ganger bedre enn Teslaen, slik prisen skulle tilsi.

Hvor raskt de går rundt en bane skal være usagt i denne omgangen, men vi har sett nærmere på forbruk og lading, kjøreegenskaper, og hvordan vi opplever kjøreegenskapene.

Porschen har en samlet motoreffekt på inntil 560 kilowatt, eller 244 kilowatt per tonn. Den skal kunne gjøre null til hundre kilometer i timen på 2,8 sekunder.

Teslaen har samlet inntil 340 kilowatt, eller 184 kilowatt per tonn, og skal klare null til hundre på 3,3 sekunder. Dette når første fot er trukket fra – en måte å oppgi dette kun Tesla bruker.

Motorene som står i Model 3 Performance er for øvrig identisk med motorene i den vanlige utgaven av bilen. Kraftelektronikken som forsyner bakre motor med strøm er oppgradert for å kunne levere større effekt. Dermed skal det ikke være vesentlig høyere strømforbruk i Performance-utgaven, selv om det er mulig å bruke mer strøm.

Tesla Model 3 Performance og Porsche Taycan Turbo S. (Video: Eirik Helland Urke)

Forbruk

Vi begynner med forbruksdata. Vi kjører bilene samtidig på motorvei og landevei på Østlandet, i området sør for Oslo ned til Moss.

Grafene viser at Taycan har høyere forbruk enn Model 3 under vanlig kjøring. Økningen er 38 prosent.

Når vi aktiverer de sportsligste kjøremodusene på bilene og kjører mer aktivt uten å tenke på forbruk, blir forskjellen stor. Taycan har mer motorkraft, og dermed også potensial til å bruke mer strøm. Økningen i forhold til Model 3 er nær 79 prosent.

Rekkevidde

Dette har implikasjoner for rekkevidden. Taycan har brutto 11,4 kilowattimer mer batterikapasitet enn Model 3. Med forbruket vi får under vanlig kjøring er rekkevidden til Porschen knapt 368 kilometer.

Model 3 ville klart 429 kilometer under de samme forholdene. Altså vil Teslaen ha 15 prosent lengre rekkevidde selv om batteriet i Taycanen har større kapasitet.

Det viser at Porsche ikke har laget en særlig energieffektiv bil.

To alternativer for deg som liker raske biler. Foto: Eirik Helland Urke

Lading

Porschen har høyeste maksimale ladeeffekt av de to bilene. Den har en toppeffekt på 270 kilowatt, mot Teslaens 250 kilowatt. Toppeffekt sier lite om faktisk ladeytelse. Det er ladekurven som er avgjørende, altså hvor stor del av ladeøkten bilen klarer å holde høy effekt. Det gir kortest ladetid.

På papiret kan det se ut til at de to bilene har omtrent samme ladeytelse. Grafen viser at Taycan lader til dels mye raskere.

Begge bilene startet lading med 10 prosent batteri. Tesla Model 3 bruker imidlertid 34 minutter på å lade til 80 prosent, mens Taycan bruker 21 minutter på samme intervall.

10 til 80 prosent tilsvarer 58,6 kilowattimer på Taycan, og snitteffekten blir da 167 kilowatt.

10 til 80 prosent på Model 3 er omtrent 49 kilowattimer. Da blir gjennomsnittlig ladeeffekt 98 kilowatt. Taycan lader med 70 prosent høyere snitteffekt.

Siden Taycans forbruk er mye høyere er det likevel ikke sikkert at det vil gå raskere å kjøre en bestemt avstand med den.

Når vi tar utgangspunkt i våre innsamlede data for normal kjøring vil en halvtime lading fra 10 prosent batteri gi Taycanen 284 kilometer rekkevidde. Model 3 vil på samme tid få 283 kilometer rekkevidde.

I praksis kan det dermed se ut til at fordelen med høy ladeeffekt spises opp av høyt forbruk, men det vil også avhenge av lademønster.

Begge bilene byr på mye kjøreglede på svingete veier. Foto: Eirik Helland Urke

Kjøreopplevelse

Bilene byr på ganske ulik kjøreopplevelse. Porschen er en stor bil, men du sitter lavt. Du sitter lavt i Teslaen også, men den kjennes også mindre.

Begge bilene er lynraske fra start, men Porschen har mer kraft å by på. Den kan få hjulspinn fra stillestående om du setter den i «Sport plus»-modus.

Du må aktivt velge kjøremodus, og kan velge mellom lavt forbruk eller mest ytelse. I Teslaen er det ingen slike valg, og du får både mye ytelse og lavt forbruk uten å måtte gjøre noen endringer.

Teslaen har imidlertid en egen kjøremodus kalt «Track mode» som lar deg justere hvor mye stabilitetsassistanse bilen skal ha, og hvorvidt bilen skal trekke på forhjul eller bakhjul, eller hvordan dette skal vektes.

Dette gir mange muligheter, enten du vil kjøre fort i svinger eller drive med drifting. Tesla anbefaler at modusen kun brukes på bane. Vi har skrevet om denne modusen tidligere, men den har blitt oppdatert en del siden den gangen.

Du vil uansett neppe kjøre rundt med Track mode aktivert i det daglige, ettersom bilen da vil aktivere full kjøling for å flytte varme til eller fra batteriet. Det gjør at bilens temperaturkontrollsystem støyer en del.

Tesla Model 3 Performance og Porsche Taycan Turbo S. Foto: Eirik Helland Urke

Begge er artige å kjøre

Begge bilene er tvers gjennom artige å kjøre på svingete veier. De ligger begge klistret til veien, og begge har god styrerespons. Det er likevel en klar klasseforskjell, da Porschen oppleves en god del mer stabil og direkte. Det er å forvente av en bil i denne kategorien til to millioner kroner.

Ut fra den kjøringen det er forsvarlig å drive med på offentlig vei, oppleves likevel begge bilene stabile og kurveglade.

Setene er ganske forskjellige i begge. Det er langt mer sidestøtte i Taycans sportsseter. Model 3 har de samme setene som du finner i de andre utgavene av bilen.

Interiøret er absolutt forseggjort i Porschen. Teslaen fremstår som ganske basal i forhold.

Begge bilene vil fungere fint til daglig kjøring. Taycan er utstyrt med luftfjæring som gjør den komfortabel å kjøre når du ønsker det, og langt stivere når du aktiverer Sport plus-modus. Det gjør bilen veldig allsidig, uten at noen av gjøremodusene gjør bilen særlig myk.

Model 3 har vanlige stålfjærer. Den er en centimeter lavere enn en vanlig Model 3, og utstyrt med større hjul. Det gjør at du merker underlaget bedre i Performance-utgaven. Vi opplever den som stivere enn den vanlige utgaven av bilen, men Tesla forteller oss at fjæringen skal være ganske lik på begge.

Dekkbredden hjelper til med bedre veigrep i svinger. Her er Taycan i en egen klasse, med 305 millimeter brede bakdekk. Model 3 har 245 millimeter brede dekk, som er 10 millimeter bredere enn dekkene de vanlige utgavene utstyres med.

Infotainment og programvare

Porschens infotainmentsystem er veldig forseggjort, men for så vidt enkelt og greit å bruke. Tesla legger seg mer på en smarttelefonopplevelse, og er enkelt og greit å finne frem i.

Noen vil være ukomfortable med at det aller meste foregår på trykkskjermen, alt fra vindusvisker til å åpne hanskerommet, og at bilen ikke har speedometer bak rattet. Sånn sett kjennes Porschen mer tradisjonell.

Begge bilene har programvare som gir helhetlig brukeropplevelse. De har for eksempel gode ruteplanleggere som tar hensyn til lading. Teslas ladenettverk bidrar imidlertid til at de trekker det lengste strået totalt sett. Planlegging av lading underveis er helt sømløst, og du trenger ikke undersøke om bilen har valgt en lite egnet ladestasjon.

Begge bilene forutser hvor mye strøm de vil bruke på en kjørerute, og gjør en god jobb med dette.

Porsche Taycan er ikke et helt uvanlig syn, men de færreste har «Turbo S» på baken. Foto: Eirik Helland Urke

Konklusjon

Det er utelukkende positivt at elbiler kan fås i spreke, morsomme utgaver. Vi opplever Porsches bil som en mer seriøs sportsbil, i og med at den er bygget som dette fra bunnen. Dette er en bil man kjøper fordi man har interesse for bil, og har økonomi til å dyrke en slik hobby.

Teslaen kommer likevel ikke så mye dårligere ut i praksis. Den bruker ganske mye mindre strøm, og selv med lavere ladehastighet får du omtrent like mye rekkevidde på en halvtimes lading.

I det daglige er Teslaen trolig mer praktisk, siden det er en familiesedan.

Det er helt klart en klasseforskjell mellom disse to bilene. Men om den er fire ganger bedre? Det kommer nok an på øyet som ser. Det er neppe så mange som vurderer om de enten skal kjøpe en Tesla til 500.000 kroner eller en Porsche til 2 millioner kroner. De som vurderer en Taycan Turbo S ser neppe på Teslaen som et alternativ, og motsatt.

Porschen er bilen for deg som elsker å kjøre, liker å bli lagt merke til, og gjerne legger bilferien til Sørlandet via Nürburgring.

Tesla Model 3 er et særdeles vanlig syn. Det er spoileren, bremsene og hjulstørrelsen som avslører at det er en ekstra sprek variant. Foto: Eirik Helland Urke

Teslaen er en i utgangspunktet fornuftig bil som tilfeldigvis også er brutalt raskt. En slags høyteknologisk muskelbil. Den er et så vanlig syn på norske veier at ingen vil kaste lange blikk etter den. Men du kan like gjerne kjøre til Nürburgring med denne også. En tilsvarende tysk fossilbil koster fort det dobbelte.

Som en leser skrev til oss, er Model 3 priset slik at det for mange er aktuelt å gjøre noen ettermarkedsmodifikasjoner av fjæringen, for å få merkbart mindre krengning. Men det er gjerne for de spesielt interesserte.

Tesla forteller oss at de ser slike modifikasjoner, og at det i utgangspunktet ikke er noe som vil skape problemer med tanke på garanti, utover det som vil skyldes for eksempel økt slitasje som kan spores tilbake til modifikasjonene.

Det er antakeligvis ikke så mange som vil gjøre slike endringer på Porsche Taycan Turbo S. Det er en bil som i utgangspunktet er kostbar, og fra før av har mer enn god nok ytelse.

Tesla gjør på sin side sitt til å gjøre drømmen om en kraftig bil tilgjengelig for mange. Det er ikke mange år siden en slik bil med tilsvarende ytelser hadde vært uoppnåelig for de fleste.