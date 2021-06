Fire egenskaper vi elsker og to ting som irriterer oss ved en av årets beste elbiler

Vi har allerede testet rekkevidde, forbruk og ladeegenskapene til Hyundai Ioniq 5. Kort sagt er vi imponert – spesielt av hurtigladingen: Les mer om det her.

Vi måtte imidlertid vente på sperrefristen før vi kunne publisere resten av testen – og nå er dagen her.

Ioniq 5 er den første bilen bygget på Hyundais dedikert elbilplattform E-GMP. Det mest oppsiktsvekkende ved bilen er 800-voltarkitekturen, som gjør det mulig å lade bilen fra 10 til 80 prosent på under 18 minutter.

Dette er en svært komfortabel, kraftig og familievennlig elbil som vi tror vil fylle behovet til mange nordmenn.

Vi har plukket ut noen egenskaper ved bilen som vi elsker, samt noen vi irriterer oss over.

La oss ta det positive først:

1) Kan lade andre elbiler

Blant annet har bilen inntak for vanlig husholdskontakt både inni og utvendig bilen. De kan levere inntil 3,6 kW. Her kan du rett og slett gi strøm til det du måtte føle for – enten det er en TV, elektrisk grill, støvsuger eller en annen elbil. Vi prøver de to sistnevnte i denne videoen:

Funksjonen, som Hyundai kaller Vehicle to load (V2L), fungerer veldig bra. Det er kanskje litt kronglete å komme til Schuko-støpslene: Den innvendige husholdningskontakten kommer ikke til syne før man låser opp et beskyttelseslokk med bilnøkkelen. Utvendig bruker man en medfølgende adapter som er enkel å koble til CCS-ladeporten, men noe mer fiklete å koble fra etter bruk.

Likevel er det gøy å for eksempel kunne lade andre biler med Ioniq 5. Det gir en forsmak på hvordan den sagnomsuste Vehicle to grid-funksjonaliteten (V2G) kan bli etterhvert – altså at man kan bruke elbilbatteriet som en fleksibel batteribank for å jevne ut effekttoppene i strømnettet.

2) Kjør inn i garasjen uten å sitte inni

En annen artig funksjon, som vi dog har sett på andre biler tidligere, er at man kan fjernstyre bilen uten å sitte inni. Med nøkkelen i hånda kan du trykke på nøkkelen for å rulle frem og tilbake – en hendig funksjon når du skal parkere på en trang garasjeplass.

3) Justér baksetene for mer eller mindre plass

Den massive akselavstanden på tre meter har Hyundai utnyttet godt. Innvendig er det masse beinplass, og bilprodusenten har en fleksibel tilnærming som vi virkelig har sansen for.

Det er nemlig ikke bare forsetene som kan justeres elektrisk – også baksetene i Ioniq 5 står på skinner og kan beveges forover eller bakover ved knappetrykk.

Ved å justere baksetene forover får man større bagasjeplass. Den oppgitte bagasjeromsplassen på 527 liter er når man har baksetene i bakerste posisjon. Undertegnede på 196 centimeter hadde da masse plass, så gjennomsnittsfamilien kan nok få ganske mange liten ekstra bagasjerom ved å justere setene forover.

Man får et inntrykk av plassen i bilen ved å se på videoen øverst i saken (merk at undertegnede beklageligvis sier at bagasjerommet er på rundt 550 liter. Bagasjerommet er på 527 liter, og kan som nevnt utvides ved at setene justeres fremover. Den totale oppbevaringsplassen er 551 liter dersom man legger sammen 527 liter i bagasjerommet og 24 liter under panseret).

4) Du kan virkelig lene deg tilbake og nyte tilværelsen

Bilsetene foran har en funksjon Hyundai kaller Zero Gravity. Når man aktiverer dette, lenes setene tilbake til en vinkel hvor man skal få en følelse av vektløshet. Selv om undertegnede definitivt ikke blir vektløs av funksjonen, er det en svært behagelig måte å slappe av på – komplett med en fotskammel som brettes ut under setet.

Så til det som irriterer oss:

1) Får du plass til det du vil i bagasjerommet?

Bagasjeromstaket i Ioniq 5 skråner ganske mye, så det er ikke sikkert du får plass til så lange, store, brede ting uten å legge ned baksetene. Har du mange, store kofferter eller andre ting som du MÅ ha plass til, kan altså dette være et ankepunkt.

I dette bildet har vi forsøkt å ta noen mål av bagasjerommet på ulike steder. Målene er gjort med baksetene i bakerste posisjon:

Omtrentlige mål i bagasjerommet. Merk at dimensjonene varierer ulike steder. Foto: Eirik Helland Urke (bearbeidet av Klingenberg)

Vi stusser litt over hvorfor ikke hattehyllen er festet litt høyere, ettersom det er flere centimeter å gå på.

Her er en videosnutt hvor vi illustrerer bagasjeromsstørrelsen ved å bruke en koffert som måler 77 centimeter i lengden, 48 centimeter i bredden og som er 33 centimeter dyp:

2) Navigasjonssystemet er ikke smart nok

Det er både lyst og lekkert i testbilens førermiljø, og vi liker kombinasjonen av brukervennlige knapper og relativt store skjermer. Likevel skuffer infotainmentsystemet oss noe, og da spesielt navigasjonsløsningen.

Her er det flere ting vi skulle ønsket var annerledes:

Navigasjonssystemet angir ikke gjenværende batteriprosent ved ankomst når vi legger inn et destinasjonssted. Det gjør flere av konkurrentene, som Audi Q4 e-tron og helelektriske Volvo XC40.

Det er fint at man kan legge inn flere stopp i navigasjonssystemets turplanlegger, men grensen går på fire lokasjoner, noe som kan være litt snaut for å planlegge langturen.

Ladeforslagene vi får opp er til tider ganske håpløse. Vi stod fulladet i Oslo og skrev inn Bergen som destinasjon. Da sa bilen (helt korrekt) at vi ikke hadde lang nok rekkevidde til å kjøre til Bergen uten å lade på veien. Problemet var at ladeforslagene som dukket opp befant seg svært få kilometer fra oss. Ettersom bilen var fulladet, burde systemet først og fremst ha foreslått ladesteder mye lenger ut på ruta, på steder hvor batterinivået var atskillig lavere. Det er mulig dette kan fås frem på andre måter, men vi fant det ikke.

Det er i utgangspunktet fint at systemet angir hva slags ladere som tilbys på ladestasjonene som dukker opp, men informasjonen som oppgis er ofte feil. Navnene på ladestasjonene har gjerne også kryptiske navn som ikke er til å kjenne igjen.

Disse tingene kan endres med programvareoppdateringer. Bilen kan oppdateres med trådløse oppdateringer (OTA), men det gjelder etter hva vi forstår kun programvareoppdateringer av infotainmentsystemet – ikke bilens øvrige komponenter.

Her er en videosnutt hvor vi omtaler og viser infotainmentsystemet:

Oppsummering

Hyundai Ioniq 5 er en bil som imponerer på mange områder. Ikke bare lader den desidert raskest av alle biler i samme klasse, det er også en plassfleksibel bil med flere artige elbiltriks.

Det er i det hele tatt gøy å se hvordan bilprodusenten går ambisiøst til verks og gjennomfører på en overbevisende måte – og vi har ikke engang testet utgaven med solceller på taket.

Bilen har en x-faktor som får konkurrenter som Volkswagen ID. 4, Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-e, BMW iX3 og Volvo XC40 til å fremstå noe trauste.

Dermed er det desto mer skuffende at navigasjonssystemet på Ioniq 5 etter vår mening ikke er intelligent nok. Dette er noe som bør fungere på en moderne elbil, og vi håper Hyundai kommer med oppdateringer som hjelper.

Det ødelegger likevel ikke inntrykket av Hyundai har laget det som kommer til å stå igjen som en av årets aller beste og mest vellykkede elbiler.