800 volt, høy ytelse, firehjulstrekk og hengerfeste: Kia EV6 er i Norge

Tirsdag ettermiddag fikk norsk presse se Kia EV6, søstervarianten av Hyundai Ioniq 5. Disse bilene er bygget på en dedikert elbilplattform (e-GMP) og får 800 volt-arkitektur. Det gir blant annet mulighet for å lade med en makseffekt på 239 kW, forteller Kia Norge.

Å lade fra 10 til 80 prosent skal gå unna på 18 minutter, forutsatt at man lader på hurtigladere som leverer 800 volt (for eksempel Ionity). Ved 400 volt ladestasjoner vil makseffekten bli lavere.

EV6 er lavere enn en del av de helelektriske SUV-konkurrentene (se liste nede i saken), og Kia kaller dette en crossover. Utformingen kan minne om Jaguar i-Pace. De to er like lange, men i-Pace er 13 centimeter bredere og 1,5 centimeter høyere.

Til tross for den lave profilen har EV6 17 centimeters bakkeklaring. Det gjør at bilen er nokså hyttevennlig, især i firehjulstrekk-varianten. Bilen fremstår i det hele tatt som nokså massiv.

Romslig, men litt lav?

Det vannavkjølte batteriet ligger flatt nederst i karosseriet. Det skal bidra til god plass innvendig, forteller Kia Norge.

Vi er enige i at den innvendige plassen er god. Akselavstanden på 2,9 meter er blant de lengste i klassen og bidrar til at bilen oppleves som romslig – i alle fall vannrett.

En person på 183 centimeter har OK med plass i baksetet. Foto: Mathias Klingenberg

Undertegnede på 196 centimeter er kanskje litt for høy for EV6. I førersetet dekkes en del av sikten av det skrånende taket. Vi hadde setet på det laveste nivået, men det skal nevnes at forsetet på dette preproduksjonseksemplaret var delvis ødelagt, så det kan fortone seg annerledes på produksjonsversjonen. For mennesker med mer gjennomsnittlig høyde vil vi ikke tro dette blir noe problem.

Baksetet har nokså godt med beinplass, men høyden er ikke veldig imponerende. Vi stanger i taket når vi sitter oppreist, uten at vi skal dra noen harde konklusjoner ut fra det. Alle kropper er som kjent forskjellig, men vi er vant til å ha noe mer plass både foran og bak i biler i denne klassen.

Med baksetet nede får du naturligvis plass til mye mer, men vi har ikke litermål på denne plassen.

Bagasjerommet på 511 liter er dypt, men den skrånende baken begrenser høyden i bagasjerommet noe. Bilen kommer også med oppbevaring foran (frunk). På bakhjulsvarianten (som vi så på) er frunken på 52 liter, på firehjulstrekkvarianten har man kun 20 liter til rådighet.

Spesifikasjoner og pris

Kia EV6 er foreløpig mulig å bestille i tre forskjellige utgaver, ulikt motorisert og med bak- eller firehjulstrekk. Ytelsene er svært spreke, særlig i firehjulstrekk-utgavene. Her er noen spesifikasjoner:

Modell Pris levert Drammen Motorytelse Batterikapasitet (kWh)/Rekkevidde (km WLTP måltall) Aksellerasjon 0-100 km/t Lengde/bredde/høyde (mm) Bagasjerom Bak/firehjulstrekk EV6 Exclusive 469.900 kroner 168 kW/228 hk/ 350 Nm 77,4/515 7,5 sek. 4680/1880/1550 511 liter Bakhjulstrekk EV6 GT-Line 529.900 kroner 239 kW/325 hk/ 605 Nm 77,4/490 5,4 sek 4695/1890/1550 511 liter Firehjulstrekk EV6 GT 599.900 kroner 430 kW/585 hk/ 740 Nm 77,4/405 3,5 sek 4695/1890/1550 511 liter Firehjulstrekk

Bilen får hengerfeste som kan trekke 1600 kilo så lenge batteriet er over 35 prosent oppladet, ifølge Kia. Kia Norge forteller at bakgrunnen for denne begrensningen er at bilen vil begrense motoreffekten ved kaldt batteri og lavt batterinivå.

De to firehjulstrekk-utgavene av bilen har såkalt "vehicle-to-load"-funksjon. Det betyr at man kan lade opp andre ting, også elbiler, med en makseffekt på 3,6 kW.

Her er en video som viser bilen utvendig, samt førermiljøet og litt av infotainmentsystemet:

Bilen kommer standard med varmepumpe som skal bidra til et lavt forbruk også på kaldere dager. Luftmotstandskoeffisienten på 0,28 (Cd-verdi) er på linje med Audi e-tron, lavere enn Volvo XC40 (0,329), men høyere enn for eksempel Tesla Model Y (0,23) og Skoda Enyaq (0,259).

Ladeluka er ganske stor og er plassert i høyre baklykt. Foto: Mathias Klingenberg

Stor konkurranse

EV6 kommer godt utstyrt fra starten av, med blant annet elektrisk justering av de oppvarmede forsetene, varme i ratt, ryggekamera, elektrisk bakluke, head-up display og flere førerstøttefunksjoner som standard på alle modellene.

EV6 vil konkurrere med flere SUV-utformede elbiler når den ruller ut til kunder i oktober. Selv om flere av konkurrentene har en lavere startpris, vil du nokså fort passere EV6-prisene dersom du skal spesifisere konkurrentene liknende som Kias crossover:

ID.4 med bakhjulstrekk og inntil 517 kilometers WLTP-rekkevidde starter på 417.000 kroner. Modellen kommer med firehjulstrekk til sommeren (ID.4 GTX), og den begynner på 459.000 kroner.

Skoda Enyaq, konsernsøsteren til ID.4, kommer med firehjulstrekk for 484.680 kroner. Modellen starter på 348.600 kroner, men det er med et mye mindre batteri (52 kWh) og bakhjulstrekk.

Ford Mustang Mach-e med bakhjulstrekk og 440 kilometers rekkevidde koster fra 422.000 kroner. Mach-e kommer i to utgaver med firehjulstrekk: Den første har 400 kilometers WLTP-rekkevidde og starter på 492.000 kroner, mens den andre har et større batteri som skal gi 540 kilometers WLTP-rekkevidde til 554.000 kroner.

i to utgaver med firehjulstrekk: Den første har 400 kilometers WLTP-rekkevidde og starter på 492.000 kroner, mens den andre har et større batteri som skal gi 540 kilometers WLTP-rekkevidde til 554.000 kroner. Hyundai kommer snart på markedet med firehjulsdrevne Ioniq 5. Den starter på 474.900 kroner, men da kommer den nokså godt utstyrt.

Audi Q4 e-tron med bakhjulstrekk og 520 kilometers WLTP-rekkevidde koster fra 446.200 kroner og skal leveres i sommer. Den firehjulsdrevne utgaven av Q4 e-tron starter på 484.500 kroner, men prisen ender trolig en del høyere når man legger til det man ønsker av utstyr.

Mot slutten av året skal også Tesla Model Y rulle ut på norske veier. Den har firehjulsdrift med 505 kilometers WLTP-rekkevidde og koster fra 549.000 kroner

Helelektriske Volvo XC40 starter på 524.900 kroner, men kommer med et nokså høyt utstyrsnivå som standard og blant annet tre års service og full kaskoforsikring inkludert i prisen.

Her er flere bilder av bilen: