Skrudde fra hverandre Tesla Model Y: Dette er de 10 viktigste oppdagelsene

Det amerikanske konsulentfirmaet Munro & associates har de siste ukene skrudd fra hverandre Tesla Model Y. Hensikten er å utarbeide en rapport, som så selges for store summer til bilprodusenter som ønsker å lære alt om bilen uten å måtte gjøre jobben på egen hånd.

At det er en helt ny Tesla-modell skaper oppmerksomhet, og de har utnyttet dette for å skaffe seg ekstra PR. Deler av arbeidet har blitt vist på Munros YouTube-kanal.

Nå som størstedelen av arbeidet er unnagjort har bilproduksjonsekspert Sandy Munro laget en oppsummering av de ti viktigste funnene på Tesla Model Y.

Under demonteringen av Model Y laget Munro 40 episoder på rundt 10 minutter hver, hvor en rekke tekniske detaljer rundt bilen og produksjonen diskuteres. Disse finner du på Munros YouTube-kanal.

Oppsummeringsvideoen kan du i tillegg se under denne artikkelen.

– Model Y bør være en vekker for bilindustrien

Munro mener at bilen representerer kontinuerlig forbedring, og ikke stegvis forbedring. Forskjellen er at mens tradisjonelle fabrikanter samler opp forbedringer, og implementerer dem samtidig på et tidspunkt, gjør Tesla hele tiden justeringer underveis i produksjonen. Altså venter de ikke på neste årsmodell eller en produksjonsstans for å implementere.

Sandy Munro har ti års erfaring fra Ford og har deretter drevet sitt eget ingeniørselskap siden 1988. Bilde: Munro & Associates

– Det Tesla gjør er at de oppdager noe som er galt, forbedrer det og plasserer det inn som en løpende endring og fortsetter. Noe av det er stort, noe av det er lite, men disse folkene gjør noe som er et steg videre fra konkurrentene.

Han fortsetter: – Denne bilen bør være en vekker for alle som fabrikkerer noe som helst, enten det er en mobiltelefon, bil eller et fly eller noe annet i markedet, sier Munro, og legger til at dette er den nye måten å gjøre ting på.

Med dette i bakhodet, er det ikke nødvendigvis slik at forbedringene Munro viser til i Model Y ikke også er å finne i Model 3, etter noen års produksjon.

De plukket fra hverandre en tidlig utgave av Model 3 tidlig i 2018.

1. Megastøp

Munro mener at Tesla har gjort store innovasjoner når det gjelder chassisstruktur. De har store støpte aluminiumsdeler som strekker seg over hele bilens bredde. Det reduserer antall deler, og gir strukturell stivhet. Det normale er å ha mange ulike støpte deler sveiset sammen ulike steder i bilene.

Tesla produserer sitt eget aluminium, og har legeringer ingen andre bruker. Det gir dem mulighet til å gjøre dette på en ny måte, hevder Munro.

2. Bedre chassis enn Model 3

Munro var ikke begeistret for chassiset til Model 3. Model Y er en stor forbedring. Den har langt færre slurvete sveisesømmer, og det er brukt færre klinker. De har også byttet ut kompliserte og unødvendige deler, blant annet ved å plassere en del elektronikk i en plastboks i stedet for en støpt og sveiset aluminiumsboks.

Tesla Model Y. Foto: Tesla

Helt fornøyd er han ikke, da de fant sveiseslurv noen steder. Men i det hele er det vesentlige forbedringer sammenlignet med Model 3.

3. Fortsatt dårlig karosseriarbeid

Teslas karosseri er beryktet for å ha dårlig tilpassede paneler, og lakken er vel så beryktet for å være i beste fall middels.

Lakken på bilen hadde spor av støv og annet, og det var dårlig symmetri i lykter og andre panelelementer. Kvaliteten er rett og slett ikke på nivå med prisen på bilen. Selv om Model Y har mange vesentlige forbedringer fra Model 3, er det fortsatt store problemer på dette området, påpeker han.

Munro anbefaler Tesla å få inn hjelp, fordi det er på tide at de får kontroll på dette.

4. Ledningsnettet ikke så futuristisk som først antatt

Munro ga tidlig i prosessen uttrykk for begeistring i hvordan Tesla hadde lagt opp ledningsnettet i bilen. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at de var litt kjappe i avtrekkeren.

Ledningsnettet er effektivt lagt opp, men fortsatt konvensjonelt. Tesla har patenter på metoder som kan redusere ledningsnettet med flere hundre meter, men det er ikke implementert i denne bilen. De har gjort en god jobb, men det er ingen revolusjon, mener han.

5. Varmepumpen

Varmepumpe er ikke noen nyhet i en elbil. Men Tesla har ifølge Munro tatt det til nye høyder. Særlig det de kaller en Octovalve (åtteventil), som sørger for at varmepumpen kan oppnå driftstemperatur før den sender varmen videre dit den skal.

Varmesystemet i bilen gir redusert energiforbruk, og dermed også lengre rekkevidde. Munro mener alle burde tenker på samme måte som Tesla når det kommer til oppvarming og kjøling av biler.

6. Batteriforbedringer

Munro sier at de mistenker at cellene i batteriet er litt forskjellig fra cellene i Model 3, med en litt endret kjemi. Det gir muligens lavere pris per kilowattime, men dette må undersøkes nærmere.

Batteriet har fått en del forbedringer og forenklinger sammenlignet med batteriet i Model 3. Dette demonstrerer mentaliteten hos Teslas ingeniører, mener Munro – at de tar kostnadsreduksjon på alvor.

Han påpeker at endringene sannsynligvis også har funnet veien til Model 3 i dag.

7. Plaststøpt tak

Interiøret i Model Y. Foto: Tesla

Takpaneler (headliner) i de fleste biler er laget i støpt i glassfiber. I Model Y er denne delen injeksjonsstøpt plast. Det forenkler og forenkler produksjonsprosessen. Det hele er støpt i to former.

Munro mener at dette trolig var en betydelig investering, men at det sannsynligvis i sum har gitt en besparelse i tidsbruk under produksjon.

8. Deling av deler

Tesla har sagt at de har som mål å bruke 75 prosent av delene i Model 3 i Model Y. Dette viser seg å stemme for mange av komponentene, men det er vanskelig å gi et eksakt tall.

Han tror imidlertid at Tesla kan ha klart å oppnå 75 prosent prislikhet mellom Model 3 og Y på komponentnivå. Komponenter kan for eksempel være i hovedsak like med noen små endringer.

9. Forenklet frontmotor

Motoren foran i Model 3 bruker mye kobber i rotoren. Det koster mye penger. Motoren i Model Y er like stor, men har byttet kobber med støpt aluminium. Lavere vekt i roterende deler vil gi lavere energiforbruk.

Rotordesignen er signifikant, uten at de har måttet endre hele motordesignen, påpeker Munro.

10. Elektronikk

Munro mener selv at den største nyheten etter demonteringen er elektronikken. Sammenlignet med Teslas Autopilot 2.5-datamaskin, som ble levert i Model 3 frem til nylig, er det gjort svært store fremskritt.

Tesla har benyttet seg av maskinvare fra Nvidia, men den nyeste elektronikken består av Tesla-utviklet elektronikk med egne prosessorer andre integrerte kretser. Her er det helt ukjent maskinvare som må studeres nærmere for å si hvordan de skiller seg fra det de brukte før.

– Model 3 var dramatisk, og er det fortsatt, men da vi plukket fra hverandre Model Y fikk vi bakoversveis, sier Munro.

Han mener at all elektronikk fra Tesla er fullstendig slående. Det er en holdning han har gitt uttrykk for også tidligere. Da de demonterte Model 3 i 2018 beskrev han datamaskinen som samme type teknologi som en flight controller til en F35.

Og selv om han kritiserte Model 3 for mye, rettet han også den gangen en advarende pekefinger mot bilindustrien om å ingnorere bilen.