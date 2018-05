Ingeniørene demonterte Model 3: – Tesla har elektronikk på et nivå ingen andre har

Sandy Munro lever av å demontere biler, lage en oversikt over hvordan de er bygget opp, og å vurdere kvaliteten. Han har demontert hundrevis av biler gjennom karrieren.

Munro & Associates-lederen sa i et intervju med Autoline Network forrige uke at Tesla Model 3 mekanisk sett er noe av det dårligste han har sett.

Tidligere i år beskrev Munro byggekvaliteten som «en Kia fra 90-tallet». Nå har ingeniørbedriften kartlagt hele bilen, ned til den minste detalj, og har både positive og negative merknader.

I intervjuet viser Munro til det elektroniske kretskortet som brukes til Autopilot og selvkjøring, og at komponenttettheten på kortet er på et helt annet nivå enn man ser hos noen andre bilprodusenter.

– Dette er mobiltelefonteknologi. Det er teknologi vi hadde sett i virkelig «high end»-datamaskiner for myndighetene eller noe. Dette er spektakulært, sier han.

Bli med inn i fabrikken: Slik rigger BMW seg for elbil-revolusjonen

Tette komponenterer kan gi bedre fart

Sandy Munro har ti års erfaring fra Ford og har deretter drevet sitt eget ingeniørselskap siden 1988. Bilde: Munro & Associates

Han er imponert over at Tesla har klart å klemme så mange funksjoner inn på ett og samme kretskort. Jo nærmere komponentene er hverandre, jo mindre sannsynlig er det at datahastighet blir et problem.

Munro bruker en situasjon med en potensiell kollisjon som eksempel. Her kan ting skje svært raskt, og elektronikken må kunne respondere så kjapt som overhodet mulig.

– Nå du ser på dette, ser du på samme type teknologi som en flight controller til en F35, sier han, og viser til at Munro & Associates også jobber for det amerikanske forsvaret og kan en del om dette.

Selv om luftfartsindustrien i seg selv er svært konservativ i å ta i bruk ny teknologi, er det annerledes når det utvikles for eksempel missiler eller fly som skal gå ekstremt fort.

– Å ha komponentene nærme hverandre er da en god idé. Alt her smaker av mobiltelefonteknologi og forsvarsteknologi, sier han.

Mener ingen med vettet i behold kan ignorere bilen

Han mener at bilprodusentene som ikke tar i betraktning elektronikken i Model er har mistet vettet, og lever farlig. Hvorvidt Tesla lager dem selv, har de ikke fått klarlagt.

– Dette er ikke en Mikke Mus-avdeling du bare kan overse. De sliter med det jeg vil klassifisere som «dinosaur-teknologiene». Det mekaniske. Men det finnes hundrevis av oss på feltet som kan hjelpe dem med å fikse det. Jeg håper de velger noen, sier han.

Nvidia leverer brikker til Tesla, men det er ikke kjent om de har designet flere komponenter i bilen. Bilde: Nvidia

Alle som ignorerer Teslas teknologi på vil havne i trøbbel, tror han.

Teslas arkitektur er også noe å være oppmerksom på. Deres «rullebrett»-utforming hvor batteri, motorer og andre komponenter er integrert i dørken.

Hjuloppheng og fjæringssystem er også på et nivå langt over hva man kan forvente av en bil som skal selges for så lite som 35.000 dollar, mener han. Han sier at bilen er svært balansert, noe andre produsenter også burde bekymre seg for.

Han uttrykker også begeistring for batteripakken i bilen. Den har markedets beste design, mener han. Selv om de har endret battericellene fra 18650 til 21700-utforming, som fysisk er 50 prosent større, anslår de at kapasiteten per celle er doblet.

Les også: Nissan Leaf imponerer i kollisjonstest

Mekanisk svakt

Likevel; det opprinnelige inntrykket av en bilprodusent som ikke klarer å løse det helt grunnleggende har ikke forsvunnet. Han viser til at bilen mekaniske deler i det store og hele er på et svakt nivå.

Tesla Model 3 utstilt i Genève. Foto: Marius Valle

Noen av delene i bilen har god kvalitet, men mange har det ikke. Byggekvaliteten er en del steder for dårlig, noe han tror skyldes dårlig opplæring av produksjonsmedarbeiderne.

Det er svak «fit and finish», for eksempel med dører som ikke lukkes skikkelig og varierende mellomrom mellom karosserideler.

Men han mener Model 3 er en revolusjonerende bil på mange måter, og at ingen bilprodusenter har råd til å ignorere den.

Han tror at om Tesla hadde satt ut produksjon til en aktør som lever av å designe og produsere biler for bilprodusenter, så ville de nådd alle sine mål.

– Jeg tror at selv Toyota i bunn og grunn hadde «gjort i buksene». Det er faktum, sier han.

Skrur fra hverandre og selger videre

Munro har for øvrig uttrykt stor entusiasme for BMWs elbil i3, som han har kalt revolusjonerende.

Fra produksjonslinjen til BMW i3. Foto: Tom Werner/BMW

Men hvorvidt praksisen med å skru fra hverandre biler og selge informasjonen om dem til høystbydende er innafor, kan være litt uklart.

Da vi spurte Patentstyret om slik aktivitet i 2015, svarte direktøren for patentavdelingen Bjørn Lillekjendlie at selv om bedrifter alltid har drevet med reverse engineering selv, er det spesielt at det nå er tredjeparter som utfører det for å selge informasjonen videre.

I Norge kunne dette rammes av markedsføringsloven, men lovene varierer fra land til land. Han sa den gang at han heller mot at det ikke er noe galt i virksomheten til Munro & Associates.

Hele intervjuet med Munro kan sees på Autolines Youtube-kanal.