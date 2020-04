De skrur fra hverandre Tesla Model Y. Mange forbedringer avdekket

Tesla ser ut til å ha fått bedre kontroll på kvaliteten, skal vi tro bilekspert Sandy Munro.

Han leder Munro & Associates, et amerikansk konsulentfirma som er blant de ledende på lean-metodikk innen blant annet bilproduksjon. Munro ble kjent for allmennheten da firmaet demonterte Tesla Model 3 for to år siden.

Den gangen ble Model 3 kritisert for å ha byggekvalitet som «en Kia fra 90-tallet». I et intervju sa Munro at glippene mellom panelene på bilen «kan sees fra Mars».

Oppmerksomheten de fikk fra Model 3-prosjektet sitt ga tydeligvis mersmak. Nå har bedriften nemlig begynt å sende deler av demonteringen på YouTube.

Klassiske Tesla-problemer

Munro er igjen ute og kommenterer tidlig i demonteringsfasen. Model Y får en langt mer positiv foreløpig dom.

For eksempel påpeker han at dørene er montert uten noen problemer med glipper, men påpeker noen problemer ved panseret, bakluken og baklyktene.

Ikke verst for et produkt som er tidlig i produksjonen, men fortsatt ikke supert, kommenterer han.

Ute på YouTube

Onsdag begynte Munro å publisere videoer på sin egen YouTube-kanal. Her fremstår Munro som svært imponert over hvor mye bedre Teslas byggekvalitet har blitt.

Ikke at han ikke fant problemer. Et deksel som skjuler komponenter under panseret var ikke festet. Det var også et problem med å få panseret til å lukke seg skikkelig, som du kan se i videoen under.

Videre har han sett på oppheng og fjæringer, som ligner på det som finnes i Model 3, men som ikke er helt likt foran, da det er andre bærearmer her. På bakakslingen er det tilsynelatende identisk som på Model 3.

Dette er god praksis, mener Munro. Det mest rasjonelle er tross alt å gjenbruke det som fungerer bra i eksisterende biler.

Videre har han sett på lavspenningssystemet til bilen, og bemerker at Tesla har lagt kablene i korrugerte rør. Det er noe man aldri ser på andre biler, hevder han.

K-rør vil sikre at det så godt som aldri vil oppstå en situasjon med kortslutning på grunn av oppskraping eller subbing.

Munro sier at de noen ganger ser at ledningsnettet på andre biler teipes med isolasjonsteip, og noen gangen små seksjoner med rør. Men aldri i det omfanget Tesla gjør. Han gir Tesla mye skryt for hvordan ledningsnettet er beskyttet og lagt opp.

I tillegg påpeker han at kjølesystemet har en type hurtigkoblinger som aldri lekker.

Forenklet bakende

En sak Munro ikke var fornøyd med da de plukket fra hverandre Model 3 var at de hadde brukt altfor mye aluminium på bakenden av bilen.

I Model Y har de fjernet mye av dette, og erstattet det med noe Munro tror er nylon og glassfiber.

Gjennomgangen av Model Y kommer til å foregå over tid, og det vil trolig ta mange uker før de er ferdige. Resultatet selges til bilprodusenter som ønsker innsikt i hvordan Tesla jobber.

Ujevnt

Da analysen av Model 3 var gjennomført i 2018 hadde pipen imidlertid fått en litt annen lyd.

Selv om han fastholdt at Model 3 mekanisk var noe av det dårligste han hadde sett, trakk han frem at elektronikken i bilen er spektakulær.

Tesla Model : Mathias Klingenberg

– Nå du ser på dette, ser du på samme type teknologi som en flight controller til en F35, sier han, og viser til at Munro & Associates også jobber for det amerikanske forsvaret og kan en del om dette.

Alle som ignorerer Teslas teknologi vil havne i trøbbel, sa han.

– Dette er ikke en Mikke Mus-avdeling du bare kan overse. De sliter med det jeg vil klassifisere som «dinosaur-teknologiene». Det mekaniske. Men det finnes hundrevis av oss på dette feltet som kan hjelpe dem med å fikse det, sa han.

Det var dessuten ikke bare sorgen med Model 3 på det mekaniske heller. Munro påpekte at hjulopphenget og fjæringssystemet er på et nivå langt over hva man kan forvente på en bil med denne startprisen. Rullebrett-designen til Tesla fikk også skryt, samt batteripakken som han mener hadde markedets beste design.